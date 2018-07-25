彭丽媛出席比勒陀利亚幼教教师培训毕业典礼

原标题：彭丽媛出席幼教教师培训毕业典礼

新华社比勒陀利亚7月24日电（记者黄尹甲子）当地时间24日上午，国家主席习近平夫人、联合国教科文组织促进女童和妇女教育特使彭丽媛出席在比勒陀利亚举行的幼教教师培训毕业典礼。

彭丽媛在南非总统夫人莫采佩陪同下抵达典礼会场，非洲自助基金会负责人在门口迎接。当彭丽媛走进会场时，幼教教师齐声演唱南非民族歌曲，跳起轻快的舞蹈，以当地特有的热情亲密方式表达对中国贵宾的欢迎。落座后，基金会负责人和莫采佩先后致欢迎辞。随后，彭丽媛走上讲台致辞。彭丽媛表示，教师是一项崇高职业。为师者只有牢记国家和民族期待和重托，以德施教、以德立身，始终怀着一颗仁爱之心，始终不懈学习、刻苦钻研，才能更好帮助学生们成长成才，实现梦想，成为国家振兴和民族富强事业的接班人。希望在座教师和同学们积极投身中南友好合作事业，为中南关系发展贡献力量。

幼教教师培训是非洲自助基金会从事幼儿早教项目主要形式，迄今已对千余名贫困和弱势社区幼教教师开展培训，并定期为完成培训的幼教教师举行毕业典礼。

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