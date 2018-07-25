原标题：中央气象台发布暴雨蓝色预警：黑龙江中部有大暴雨

中新网7月25日电 据中央气象台网站消息，中央气象台7月25日06时发布暴雨蓝色预警：7月25日08时至26日08时，辽宁西部、吉林西南部、黑龙江中部和东北部、云南中南部、贵州西南部、广西西部等地有大到暴雨，其中，黑龙江中部、云南南部等地局地有大暴雨（100~120毫米）；上述局地伴有短时强降水（最大小时降水量20~40毫米，局地50毫米以上）、雷暴大风等强对流天气。

责任编辑：张岩