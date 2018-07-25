北京开启连续桑拿天 今起一周白加黑均体感闷热

原标题：北京开启连续桑拿天 今起一周“白加黑”均体感闷热

中国天气网讯 北京今天（25日）雨过天晴，又要开始桑拿天了。未来一周最高气温在32-34℃之间，最低气温24-26℃，体感闷热。目前仍处于地质灾害气象风险橙色预警中，山区出现滑坡崩塌等灾害的风险较高，请远离山区河道等危险地带。

受台风“安比”外围云系影响，北京昨天上午到中午出现明显降雨。23日20时至24日14时监测显示，全市平均降水量40.8毫米，城区平均47.4毫米，东北71.9毫米，东南68毫米，西北15.2毫米，西南10.5毫米，最大通州101农场147.1毫米。

昨天中午过后，随着“安比”向东北方向远去，对北京的影响逐渐结束，但夜间西边一个降雨云带前来，又带来了降雨伴雷电天气。24日19时至25日5时监测显示，全市平均降水量17.7毫米，城区平均13毫米，东南25毫米，东北22.8毫米，西北16.6毫米，西南14.2毫米，最大门头沟向阳口村74毫米。

台风前脚刚走，北京就又要开始桑拿天了。北京市气象台今晨6时发布最新预报，今天白天多云间晴，西部北部山区有阵雨或雷阵雨，北转南风二三级，最高气温32℃；夜间多云转晴，南转东风一二级，最低气温25℃。地质灾害气象风险橙色预警中，山区出现滑坡崩塌等灾害的风险较高，请远离山区河道等危险地带。

未来一周北京都是晴或多云天气，白天的最高气温在32-34℃之间，夜间的最低气温在24-26℃，体感闷热，公众需注意防暑降温。

责任编辑：张岩