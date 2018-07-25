原标题：香港公布新钞 三大银行首次统一背面主题（图）

中银的港币设计（来源：香港媒体）

渣打和汇丰的港币设计（来源：香港媒体）

海外网7月25日电 据香港头条日报报道，7月24日，香港金融管理局联同3家发钞银行，包括渣打香港、中银香港及香港上海汇丰银行，公布了采取最新防伪功能特征的2018年版新钞。此次三间发钞银行首次统一了每张钞票面额背面的设计主题，以便市民辨认。

根据香港金融管理局官网消息，2018版香港新钞票系列与目前在市面流通的钞票一样，共有五个面额，同面额的颜色亦相同。所选的设计主题都与香港市民息息相关，呈现了香港这个国际大都会的生活节奏、闲暇消遣以及拥有丰富的自然文化遗产的多元面貌。

五个面额分别描绘了香港作为金融中心的地位（1000元）、景观壮丽的香港联合国教科文组织世界地质公园（500元）、传承艺术文化的粤剧（100元）、在香港本地栖息的蝴蝶（50元），以及深受市民喜爱的点心和饮茶文化（20元）。有别于传统的横向设计，新钞的背面是以竖幅方式去配合主题的版面设计，方便与时下的流通钞票区分。

中银的1000元港币设计（来源：香港金管局官网）

汇丰的1000元港币设计（来源：香港金管局官网）

渣打的1000元港币设计（来源：香港金管局官网）

五个面额的设计式样均于7月24日公布。面额1000港元及500港元的新钞，将分别于2018年第四季及2019年初发行并在市面流通，而余下的100港元、50港元、20港元，将于2019至2020期间推出。

责任编辑：张岩