新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

香港公布新钞 三大银行首次统一背面主题(图)

香港公布新钞 三大银行首次统一背面主题(图)
2018年07月25日 08:47 海外网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：香港公布新钞 三大银行首次统一背面主题（图）

中银的港币设计（来源：香港媒体）中银的港币设计（来源：香港媒体）
渣打和汇丰的港币设计（来源：香港媒体）渣打和汇丰的港币设计（来源：香港媒体）

　　海外网7月25日电 据香港头条日报报道，7月24日，香港金融管理局联同3家发钞银行，包括渣打香港、中银香港及香港上海汇丰银行，公布了采取最新防伪功能特征的2018年版新钞。此次三间发钞银行首次统一了每张钞票面额背面的设计主题，以便市民辨认。

　　根据香港金融管理局官网消息，2018版香港新钞票系列与目前在市面流通的钞票一样，共有五个面额，同面额的颜色亦相同。所选的设计主题都与香港市民息息相关，呈现了香港这个国际大都会的生活节奏、闲暇消遣以及拥有丰富的自然文化遗产的多元面貌。

　　五个面额分别描绘了香港作为金融中心的地位（1000元）、景观壮丽的香港联合国教科文组织世界地质公园（500元）、传承艺术文化的粤剧（100元）、在香港本地栖息的蝴蝶（50元），以及深受市民喜爱的点心和饮茶文化（20元）。有别于传统的横向设计，新钞的背面是以竖幅方式去配合主题的版面设计，方便与时下的流通钞票区分。

中银的1000元港币设计（来源：香港金管局官网）中银的1000元港币设计（来源：香港金管局官网）
汇丰的1000元港币设计（来源：香港金管局官网）汇丰的1000元港币设计（来源：香港金管局官网）
渣打的1000元港币设计（来源：香港金管局官网）渣打的1000元港币设计（来源：香港金管局官网）

　　五个面额的设计式样均于7月24日公布。面额1000港元及500港元的新钞，将分别于2018年第四季及2019年初发行并在市面流通，而余下的100港元、50港元、20港元，将于2019至2020期间推出。

责任编辑：张岩

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区