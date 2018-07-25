辽宁推进省事业单位改革:三家新组建单位同日成立

原标题：辽宁省事业单位改革持续推进：三家新组建单位同日成立

辽宁省事业单位改革持续推进。

7月23日，三家新组建的事业单位正式成立，分别是辽宁省广播电视技术保障中心、省档案局、省保密检查处置中心。

据《辽宁日报》报道，7月23日，辽宁省广播电视技术保障中心挂牌成立，省委常委、宣传部部长张福海出席挂牌仪式。

辽宁省广播电视技术保障中心整合了省广播电视传输发射中心所属的沈阳中心发射台、辽宁卫星广播电视地球站、〇三三中波台、二〇一台、二〇三台、二〇四台、二〇五台、二〇六台、辽中微波站、连山关微波站、本溪微波站、千山转播台、营口微波站、朝阳凤凰山转播台、大石桥微波站、瓦房店微波站、省中波管理中心、省桓仁三一〇台、省锦州三一九台、省盖州三一六台、省西丰三二六台、省绥中三二一台，以及省新闻出版广播影视发展研究中心、省广播电视及信息网络视听节目传播监测中心、省鉴定中心、辽宁出版物绿色认证中心、省新闻出版影视作品内容审读审看中心等多家单位。

报道称，辽宁省广播电视技术保障中心挂牌成立后，将为全省和中央的广播电视节目提供包括卫星、调频广播、电视和微波的传输发射以及广播电视节目信号监测、审看和广播电视发展研究等公益性的技术保障。目前，该中心的事业单位法人登记工作已经完成。

23日，新组建的辽宁省档案局挂牌成立，省委常委、秘书长刘焕鑫出席挂牌仪式并讲话。

按照辽宁省委、省政府推进事业单位改革的决策部署，新组建的省档案局整合了省档案馆、省政府地方志办公室、辽宁音像资料馆、辽宁图片资料馆、省民政档案资料馆，加挂省档案馆、省工业文化发展中心、省政府地方志办公室三块牌子，为省委办公厅所属事业单位，承担档案资料保管、整理和地方志编纂等职能。

报道称，经过这次重组，记录辽宁省历史和经济社会发展历程的各种载体档案，都将集中保管在省档案馆。这对于档案开发利用、编研展览都会产生推动作用，全省地方志、工业文化发展事业都将有新的提升。此次跨部门优化重组，整合资源资产，提高服务能力，激发创造活力，是辽宁文化事业发展的新起点。新组建的省档案局将以更丰富的馆藏、更优化的职能、更优质的服务，弘扬践行新时代辽宁精神，把“档案库”变成“思想库”，打造“全国一流档案馆”，为辽宁振兴发展贡献新的更大力量。

23日，辽宁省委办公厅召开辽宁省保密检查处置中心成立大会，标志着组建辽宁省保密检查处置中心工作由筹备阶段转入正式运行阶段。

根据辽宁省委、省政府对事业单位改革的安排部署，组建辽宁省保密检查处置中心。省保密检查处置中心为省委办公厅所属事业单位，该中心由省国家保密局和省委机要局所属4家事业单位组建而成。

报道称，辽宁省保密检查处置中心组建后，将有效实现业务整合、资源整合、队伍整合，实现“化学反应”，产生“1+1>2”的效果，更好地提升“三服务”保障水平。

去年以来，辽宁加大力度加快速度推进事业单位改革，对经营性事业单位应转尽转，对公益性事业单位严格管控。

据人民网报道，6月11日，辽宁省编制办副主任陈相元介绍，辽宁省直机构公益性659家事业单位，按照政事分开、事企分开、管办分离原则，将相关单位职能相近的该合并合并，整合为65家大型事业单位。

报道称，辽宁要求7月底前，省直事业单位改革到位。根据安排，改革后，省政府直属部门原则上一家不超过一个事业单位。群团组织的事业单位，此次改革并未涉及，将来根据国家安排一并进行。

此前，澎湃新闻（www.thepaper.cn）已先后报道了辽宁省信息中心、省重要技术创新与研发基地建设工程中心、省检验检测认证中心、辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）、辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）等新组建整合的事业单位成立的消息。

责任编辑：余鹏飞