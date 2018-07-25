牛一兵履新人民日报社海外版总编辑(图)

原标题：牛一兵履新人民日报社编委委员、海外版总编辑

人民日报海外版总编辑迎新。

7月24日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）查询人民网人民日报社领导介绍一栏注意到，此前担任人民日报海外版副总编辑的牛一兵现已履新人民日报社编辑委员会委员、海外版总编辑。

牛一兵 资料图

官方简历显示，牛一兵出生于1966年3月，河北栾城人，1988年7月参加工作，1985年4月加入中国共产党，南开大学社会学系毕业，大学学历，高级编辑。

南开大学社会学系社会学专业毕业后，牛一兵进入天津日报社工作，先后担任天津日报社体育部记者、主任助理、副主任兼《球迷》报主编，财贸部副主任等职。

1999年6月，天津日报社筹办《每日新报》，牛一兵出任《每日新报》负责人。2000年1月，《每日新报》创刊，是天津地区第一家都市早报。2000年2月，牛一兵出任天津日报社编委会委员、《每日新报》负责人（主编）。2001年8月，牛一兵升任天津日报社副总编辑，直至2008年5月，开始担任天津日报社（天津日报报业集团）党委书记、社长，正式执掌天津日报社。

2010年12月，牛一兵调任人民日报社地方部主任，后于2015年8月起担任人民网股份有限公司副董事长、总裁。2017年12月，牛一兵转任人民日报海外版副总编辑，直至此次履新。

此前，现年61岁的王树成（1957.10）担任人民日报社编辑委员会委员、海外版总编辑一职。

据人民网介绍，人民日报海外版创办于1985年7月1日，是中国对外发行的最具权威性的综合性中文日报，主要面向海外华人、华侨、港澳台同胞和在各国、各地区的留学生等其他人员，发行80多个国家和地区。

责任编辑：余鹏飞