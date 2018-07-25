原标题：美华人博士告大学歧视案：原告正式提起上诉

中新网7月25日电 据美国侨报网报道，华人博士陈建宇（Daniel Chen）状告美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）校务委员会及其前任项目导师涉嫌种族歧视一案，已在2018年2月审理完毕，陪审团没有支持原告陈建宇的控诉。陈建宇日前正式提起上诉，已向加州第二区上诉法庭提交文件。

该案在2月进行了陪审团审判程序，最终陪审团认为，陈建宇被UCLA终止学业，并非仅因为种族歧视一个缘由，不能简单归结成UCLA歧视华人。因此，大部分陪审员没有支持陈建宇的控告，陈建宇败诉。

近半年后，陈建宇决定正式进行上诉，并于近日在第二区上诉法庭完成民事案件信息陈述，但尚未被定下开庭日期。陈曾表示，在起诉UCLA后，自己不可能再回到学院的学术研究上，因为他会被贴上“麻烦制造者”的标签，但是他不后悔去对抗这些不公平现象，希望UCLA能够真正认识问题所在，在未来公平公正对待每一个学生。

对于是否进行上诉，陈建宇在败诉后曾显得比较犹豫，现在则已下定决心。除了周围人的支持外，另一起职员状告UCLA的案件，也引起了他和周围人的关注。

哥哥陈建尧表示，他留意到最近一起职员状告UCLA的案件，原告与陈建宇曾在同一个部门工作。在该案中，原告希尔（Arnold Scheer）起诉UCLA违反健康安全条例和劳工条例。

在看过起诉文件后，陈建尧发现，当年极力主张终止陈建宇实验室博士后课程资格的某个高层人员，也在此案涉嫌违反条例的人员名单中，而陈建宇也曾在自己案件的庭审上，质疑该高层人员的评判资格。

陈建尧认为，假如这位高层人员本身不具备合资格证书，那其当时审理实验室报告，应属于违法行为。

责任编辑：张岩