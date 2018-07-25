北京市组织部原常务副部贾沫微任市法学会巡视员

原标题：北京市委组织部原常务副部长贾沫微转任市法学会巡视员

据北京市法学会官网7月24日消息，为深入贯彻落实全面从严治党要求，进一步加大警示教育力度，推进学会党风廉政建设和反腐败工作深入开展，2018年7月20日，学会党总支组织对全体党员、干部进行了党风廉政警示教育。市法学会巡视员贾沫微、副巡视员刘朝茂参加了会议。

这是此前担任北京市委组织部常务副部长的贾沫微首次以北京市法学会巡视员身份公开亮相。

贾沫微 资料图

此外，澎湃新闻从北京市法学会相关部门了解到，贾沫微于今年5月底履新市法学会。据国家大剧院官网消息，今年5月2日，国家大剧院召开干部大会，北京市委组织部常务副部长贾沫微主持会议，并宣读北京市委、市政府关于国家大剧院有关主要领导职务调整的决定。

公开资料显示，现年53岁的贾沫微（1965.7）是河北阳原人，1986年10月入党，1987年7月参加工作，中国政法大学法律专业大学毕业，公共管理硕士，高级政工师。

贾沫微曾任北京市海淀区海淀街道办事处副主任，北安河乡党委副书记、农工商公司总经理、乡长、党委书记，海淀乡党委（万柳地区党工委）书记，海淀区委常委、宣传部部长、政法委书记、区政府副区长，市对口支援和经济合作工作领导小组西藏拉萨指挥部指挥（正局级），西藏拉萨市委副书记（援藏），北京市委政法委副书记（正局级）。2016年4月，贾沫微出任北京市委组织部常务副部长。

责任编辑：余鹏飞