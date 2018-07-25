日媒：美挑起对华贸易摩擦 世界经济不安情绪加剧

原标题：日媒：美国挑起对华贸易摩擦 世界经济不安情绪加剧

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日媒称，世界经济正在面临越来越深重的不安全感。美国挑起的与中国的贸易摩擦开始降低企业和投资者的心理预期。在21日召开的二十国集团财长和央行行长会议上，担忧的声音不绝于耳。油价飙升和美联储加息等推高经济不确定性的风险也在增大。

据《日本经济新闻》7月23日报道，从2016年第四季度到2018年第一季度，全球经济增速达到4%。日本SMBC日兴证券预计，今年第二季度后也将保持在3.5%以上的水平。

波罗的海指数已经达到去年同期的两倍。由于面向中国的铁矿石等资源类产品出口旺盛，川崎汽船社长村上英三就表示，商品流动已经处于复苏状态。

报道称，包括全球第二大经济体中国在内的亚洲也支撑了经济向好的基础。中国领导人发出推进国产化的号令刺激了半导体相关产业的投资热。国际半导体产业协会的统计显示，2018年国际半导体制造业装备市场同比增长11%，刷新历史纪录，中国市场尤为显著，年增长达到四成。

和中国同为人口大国的印度今年第一季度的国内生产总值（GDP）同比增长7.7%，七个季度以来再回高增长通道，超过中国的6.8%。据国际货币基金组织的预测，中印两国2018年的GDP将占到全球的19%。

报道认为，但另一方面，动摇全球经济向好基调的风险也在快速浮出水面，那就是美中贸易战的走向。

报道称，现阶段多数观点认为，只要在美中采取的反制措施范围内，实体经济受到的影响就仍然有限。美国加征关税的对象仅占中国出口总额的1.5%，而且很多都是美方能够找到替代产品的商品。野村国际的推算显示，中国对大豆和牛肉加征的报复性关税在推高物价方面的影响还不足0.1个百分点。

报道表示，问题在于贸易摩擦长期化、规模扩大化。美国政府10日宣布，将对价值2000亿美元的从中国进口的商品追加关税。一旦正式启动，规模相当于中国输美产品的一半，这无疑会挫伤企业和投资者的心理预期。

报道称，日本贸易会会长中村邦晴表示，最困难的就在于看不到明确的前景。

德国戴姆勒公司已经调低了2018年的盈利预期。由于戴姆勒旗下的运动型多用途汽车（SUV）是在美国生产再出口到中国的，预计销量和利润都将不可避免出现下滑。

经合组织5月公布的景气先行指数为99.9，跌破预示景气扩大与否的100荣枯线。原因在于市场担忧贸易战和欧洲经济会对经济增长起到刹车作用。

报道称，欧洲经济减速部分原因是由于高增长的反作用力以及年初的恶劣天气。如果贸易战进一步扩大，恐怕将会是一场持久战。国际货币基金组织将2018年的增长率预期下调至比2017年放缓2.2%。“希望切断惩罚性关税连锁反应”的哀鸣正在欧洲蔓延。

报道称，油价高企和美联储加息也是潜在风险。高油价使得八成依赖进口原油的印度等国经济增长遭遇逆风。美国加息则导致阿根廷比索和土耳其里拉等货币大幅贬值。如果通胀加速，或将给世界经济造成直接冲击。

责任编辑：张岩