落马书记在任三年半频繁外出：平均5天坐1次飞机

原标题：酒泉市落马书记在任三年半频繁外出：平均5天坐一次飞机

“在担任酒泉市委书记的三年半时间里，马光明乘坐飞机达274次，平均5天就乘坐一次，其中违规超标准乘坐头等舱位57次。如此频繁外出，他又把多少心思和精力放在工作上呢？”

7月25日，《中国纪检监察报》关于甘肃220余名新任省管干部集中接受警示教育的报道披露了酒泉落马市委书记马光明的上述情况。

报道称，近日，甘肃省220余名新任省管干部参加了一次特别的会议，会上，他们集中观看了该省纪委监委拍摄制作的警示教育专题片。专题片的主人公包括陶军锋、金晋哲、马光明、雷志强等该省纪委监委近期查处的严重违纪违法典型。

其中，酒泉市委副书记、市长张安疆看了专题片中曾担任酒泉市委书记的马光明严重违纪违法事实后，感觉“受到的触动很大”。在担任酒泉市委书记的三年半时间里，马光明乘坐飞机达274次，平均5天就乘坐一次，其中违规超标准乘坐头等舱位57次。如此频繁外出，他又把多少心思和精力放在工作上呢？“我们首先要坚定理想信念，对党忠诚，同时要管住自己，学会拒绝，主动接受各方面监督。”张安疆说。

马光明曾任甘肃省国土资源厅副厅长（正厅级）、嘉峪关市长、嘉峪关市委书记、酒泉市委书记等职，后于2017年4月在省林业厅厅长任上落马。

2018年4月，甘肃省林业厅原党组书记、厅长马光明（正厅级）涉嫌受贿罪一案，经甘肃省人民检察院指定管辖，由陇南市人民检察院依法向陇南市中级人民法院提起公诉。

检察机关在审查起诉阶段依法告知了被告人马光明享有的诉讼权利，并依法讯问了被告人马光明，听取了其委托的辩护人的意见。陇南市人民检察院起诉书指控：被告人马光明身为国家工作人员，利用职务之便，在土地审批、项目开发、工程项目建设、工作调动等方面为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

此外，7月13日，武威市委原书记火荣贵落马的消息一度引发舆论关注。而《中国纪检监察报》7月25日披露，就在观看完警示教育片之后，甘肃省委常委、省纪委书记、省监委主任刘昌林宣布，武威市委原书记火荣贵涉嫌严重违纪违法，接受纪律审查和监察调查。与此同时，中央纪委国家监委网站和甘肃省纪委监委网站向社会公布这一消息。在场的领导干部听后受到极大震撼。

责任编辑：余鹏飞