原标题：7月28日中国可观赏到今年第二次月全食

中新网广州7月25日电 （郭军 李建基）据广州五羊天象馆专家预测，7月28日凌晨，中国可目睹到今年第二次月全食。

本次月全食时间是：初亏2时24分，食既3时30分，食甚4时22分，生光5时14分，复圆6时19分。最大食分为1.613。在红月亮（月全食）南面很近处，可看到红光夺目的火星。7月28日清晨，广州月落时间是6时05分，即广州可看到月亮“带食而落”。

月全食资料图。（多重曝光）王斌银 摄

月全食肯定发生在望月（月亮最圆）。这次望月，是今年全年望月中视直径最小的，只有28.97角分，比当天太阳的视直径还小。为何今次望月的视直径最小？因为它恰好运行到距离地球最远的地点。月亮远地点时间出现在7月27日13时44分。

专家称，这次月全食，时间将长达104分钟（从食既至生光），是18年来时间最长的月全食。近300年（19世纪至21世纪）来，最长的月全食时间发生在2000年7月16日，月全食时间长达107分钟（从食既至生光），比这次月全食延长了3分钟，最大食分达到1.77。那么，月全食时间最长，与什么因素有关呢？第一、与月亮和地球相距最远有关；第二、与太阳和地球相距最远有关。

如果错失这次月全食，中国要到2021年5月26日才能观赏到下一次月全食。（完）

责任编辑：张岩