原标题：台湾宜兰大学女厕内现1具女性遗体 无明显外伤
中新网7月25日电 据台湾《联合报》报道，25日上午，台湾宜兰大学格致大楼四楼的女厕里发现1具女性遗体，没有明显外伤，现场无打斗痕迹，警方已在调查处理中。
警方指出，25日上午，宜兰大学1名女助教要上厕所，发现女厕被反锁，叫门不应。
女助教找来锁匠打开门后，发现有1名女子趴在厕所里，一动不动，已经死亡。
警方初步调查显示，死亡女子没有明显外伤，现场无打斗痕迹，已将遗体移往县立殡仪馆员山福园，报请检察官检验，并调查死者身份。
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