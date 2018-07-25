最高检检察长张军：要重组办案机构实行捕诉合一

原标题：张军： 解决三个不平衡，要重组办案机构实行捕诉合一

张军

国家监察体制改革推进时，如何谋划新时代检察工作创新发展？7月25日，最高人民检察院检察长张军在大检察官研讨班开幕时给出了答案：要以检察机关内设机构改革为突破口，通过重组办案机构，以案件类别划分，实行捕诉合一。

与此同时，随着检察机关反贪等职能、机构、人员实现转隶，检察内设机构改革迎来新的考验，“全国各级检察机关无条件服从、全方位服务。”张军表示，检察机关必须为人民群众、为社会和时代提供更好、更优、更实在的法治产品、检察产品。

正视三个不平衡，“不能只有刑事惩治这一手”

反贪工作曾被视为检察机关强化法律监督的“拳头”产品。在张军看来，转隶意味着转机。“为什么特别强调这样一个观点？就是因为过去反贪工作在检察机关何等重要！我们必须把更多精力、更强力量投放在反贪上，工作部署、物质保障更多向反贪倾斜。同时也就难以把一样的精力放在其他法律监督工作上，或者说即便想抓也只能是心有余。”张军坦言，过去以反贪为主、为重，导致反贪与其他工作不平衡，并由此派生形成“三个不平衡”：一是刑事检察与民事检察、行政检察、公益诉讼检察工作发展不平衡。二是刑事检察中公诉部门的工作与侦查监督部门、刑事执行检察部门的工作发展不平衡。三是高检院、省级检察院的领导指导能力与市、县检察院办案工作的实际需求不适应，也是一种不平衡。

“发展中的矛盾和问题很多以案件形式进入检察环节，刑事、民事、行政和公益诉讼案件都必须重视。服务打好“三大攻坚战”、推进“一带一路”建设，只有刑事惩治这一手，没有民事、行政和公益诉讼职能的充分履行能行吗？”张军抛出了问题，“人民群众对检察工作平衡、充分、全面发展有诉求，“新时代人民群众对民主、法治、公平、正义、安全、环境等的更高需求，不仅要在刑事案件中感受到，还要在民事、行政、公益诉讼案件中感受到。”

张军还要求，领导干部带头办疑难、复杂、有影响性案件。各级检察长都要积极主动直接办案，从批捕到出庭支持公诉，从审查起诉、抗诉到列席审委会，在检察职责范围内完整地办若干案件。高检院要带好头，院领导、各业务厅室负责同志，都要坚持在一线办案中指导引领办案，在监督中指导规范监督。

以内设机构改革为突破口，重组办案组实行捕诉合一

转机的具体切入点在哪里？张军表示，要以检察机关内设机构改革为切入点、突破口，推动新时代检察工作创新发展。

澎湃新闻注意到，7月24日，中央政法委召开的全面深化司法体制推进会亦提出了“优化法院检察院机构职能体系”的要求。

张军的思路是，要坚持“一类事项原则上由一个部门统筹、一件事情原则上由一个部门负责”，综合考虑提高办案质量效率、提升检察官专业素养专业能力、强化更实监督制约、落实司法责任制以及与侦查、审判、纪检监察、司法行政机关工作联系衔接等各方面因素。

比如，在刑事检察方面，按照案件类型、案件数量等，重新组建专业化刑事办案机构，统一履行审查逮捕、审查起诉、补充侦查、出庭支持公诉、刑事诉讼监督等职能。同时适应人民群众司法需求，从各类诉讼案件90%以上是民事案件、检察机关受理的民事行政申诉持续上升等实际出发，设立专门的民事检察、行政检察和公益诉讼检察机构或办案组。要规范机构职能、名称，地方检察机关机构设置理念上与高检院相同，省、市两级院主要业务部门原则上与上级院对应设置，但不求绝对一致。但总的要以案件类别划分，实行捕诉合一，形成完整的、适应司法责任制需求。

“公益诉讼是新时代检察工作发展的着力点，是我们各项检察监督工作中更带有主动性的诉讼职能，也是一项为人民群众新时代更高水平、更丰富内涵的需求提供服务的检察业务。”张军指出，全面推进公益诉讼工作，关键的问题是树立正确的办案监督理念，“公益诉讼中，检察机关与被监督机关的法定职责本质上是一致的，工作目标、追求效果是一致的，要改进工作方法，通过规范途径获得充分的案源线索，择其要者进入诉前程序。”

责任编辑：余鹏飞