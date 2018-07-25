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高温黄色预警升级橙色预警 上海迎今夏首个酷暑日

高温黄色预警升级橙色预警 上海迎今夏首个酷暑日
2018年07月25日 14:49 澎湃新闻
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　　原标题：高温黄色预警升级为高温橙色预警，上海迎来今夏首个酷暑日

　　烈日高悬，热浪扑面而来。7月25日，截至14时20分，上海的最高气温已达37.6℃，已明显高出37℃的酷暑日标准。这也意味着，上海迎来今夏首个酷暑日，这同时也是今年的第六个高温日。

　　25日9时44分，上海中心气象台便已早早发布高温黄色预警信号：受西太平洋副热带高压影响，预计本市今天的最高气温将达到36℃左右，请做好防暑降温工作。随后，在炎炎烈日下，气温快速上升，热浪不断袭来。

　　13时59分，上海中心气象台又将高温黄色预警信号升级为高温橙色预警信号：受西太平洋副热带高压影响，目前本市气温正快速上升，本市今天最高气温已达37℃，高温黄色预警信号更新为高温橙色预警信号。

　　此后，气温继续快速上升。截至当天14时20分，徐家汇站的最高气温已达到37.6℃，并仍在继续上升之中。

　　据上海气象部门预计，受到西太平洋副热带高压的控制，未来3天，上海总体多云天气为主，午后有分散性阵雨或雷雨，最高气温将在35℃左右。

责任编辑：张玉

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