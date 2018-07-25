安徽霍邱有路面房屋开裂 影响范围长约800米(图)

原标题：安徽霍邱发生路面房屋开裂 原因正待专家鉴定

安徽省霍邱县人民政府24日发布通报称，7月24日下午4时许，高塘镇粉坊行政村粉坊村民组与老郢村民组接合部一处路面和房屋局部发生开裂情况，影响范围东西长约800米，宽约400米。造成路面开裂的原因，正待专家勘察鉴定。

接到群众反映后，政府部门及时组织人员将开裂处及周围的群众全部进行紧急疏散，已妥善安置到就近的村部、学校和亲友家临时居住，无人员伤亡。目前，开裂区已设置警戒线，公安等相关部门人员全方位把守，禁止人车进入，当地群众情绪平稳。

据介绍，针对路面和房屋发生开裂的原因，相关部门和专家已赶赴现场，准备加紧勘察，并将根据勘察情况提出处置方案，以确保群众生命财产安全。霍邱县人民政府称，有关情况将随时向社会公布。

（北青报记者 屈畅）

责任编辑：张玉