贪官聚会时皮鞋鞋底突然掉了 因算命人1句话自首

原标题：看新闻、信算命、上廉政课……这些引爆贪官自首的导火索

据《中国纪检监察报》报道，在潜逃2年后，重大贪污犯罪案件涉案人员潘添胜于近日投案。

与多数自首官员不同的是，将他 “追回”的“功臣”是一条新闻。

“最近看新闻，区纪委监委连一个潜逃21年的人都追回来了，估计我也是逃不掉的，还不如回来自首。”潘添胜坦言，“这条消息是压垮我的最后一根稻草。”

看新闻，心态崩塌缴械自首

“这几年，我不敢坐火车、飞机，不敢去公共场所，只能躲在广州周边的大山里，靠朋友的接济过日。我一直心存侥幸，直到听说了钱小明被抓捕的消息。”潘添胜在自首后说道。

据《中国纪检监察报》报道，钱小明是中国农业银行花都支行营业部原交换员，于1997年潜逃，并利用购买假身份证明等方式“漂白”了身份。今年年初，广东省广州市花都区监委成立，随后即对钱小明、潘添胜等人进行了逐一筛查。仅用了13天，潜逃21年的钱小明就落网了。

之后，钱小明被抓捕的新闻铺天盖地传播开来，躲在深山的潘添胜也得知了这一消息，瞬间心态崩塌，立刻缴械。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者注意到，被一条新闻吓倒的自首官员不只他一个。据《广州日报》报道，2012年，广州市道路扩建工程办公室下属拆迁公司管线处原副处长叶旭阳来到检察院投案。叶旭阳说，自己收钱后心里一直不安，又看到媒体上天天都在报道受贿的人落马，承受不住心理压力选择了自首。

从上世纪80年代，叶旭阳就在扩建办工作。自2003年至2012年，他利用负责市政工程管线拆迁工程合同呈批、现场协调、工程款支付资料送审的职务便利，在与相关人员的业务往来过程中搜刮大量好处费，雁过拔毛长达10年之久，最终被新闻报道“攻了心”。

信算命，自认难逃厄运

在梳理过程中，澎湃新闻记者注意到了一个荒唐的案例。在一次友人聚餐进程中，湖北巴东县科技局原党组书记、局长谭某只穿了一天的新皮鞋鞋底突然掉了。然而，他没有第一时间找商家退换，而是随即找到当地小有名气的“神算”帮他算命。这位“神算”说，他印堂发黑，而新鞋掉底寄意其做的见不得光的事件将会败露，会有厄运到来。于是，这位迷信局长就因算命先生一句话，选择主动自首，交代了受贿事实。

据当地媒体报道，2003年下半年至2008年5月，谭某在担负巴东县科技局党组书记、局长期间，应用职务方便，在机关大楼搬迁、工程款结算、争夺名目过程中，为别人谋取好处，先后非法收受俞某、向某、姚某等人所送贿赂现金10余万元。

由于在检察机关传讯期间谭某自动交待了纳贿事实，被认定为自首，从而得以从轻处分，一审被判处有期徒刑6年。

上反腐课，次日抱钱自首

据《南方都市报》报道，2011年，重庆市涪陵区人民检察院检察长周军曾以查处的身边案例说法，给街道办事处、新区管委会、国土征地干部、村社干部等400人上了堂职务犯罪法制预防课。有趣的是，头天上完课，第二天就有国土、村社干部5人带着钱来自首了。

“想不到这堂课的效果出奇的好。”涪陵区人民检察院职务犯罪侦查局有关负责人说道，“他们说听课后深受触动，觉得自己在征地补偿中干了犯法的事，应该向纪检监察和检察部门交代清楚。还表示身上带的钱是他们所得的赃款，也一并退了。”

据澎湃新闻了解，类似的事情在江西也曾发生。去年，江西鄱阳县检察院副检察长陈建林来到鄱阳镇政府，为该镇和饶州街道办的200余名干部讲授职务犯罪预防知识。没过几日，有两名村干部就主动到该院投案自首：“听了检察官的授课，我们发现把自己犯的错坦白，把贪污的钱上缴，是我们唯一的出路。”

事实上，无论是看了新闻、听了算命选择自首，还是被反腐倡廉课上的案例所震慑，这类自首案例难免都被贴上“瞎猫撞死耗子”式的反腐标签。

然而，曾说服多名逃犯自首的电台主持人向菲打过一个比喻：他们就像一壶即将烧开的水，其自首的念头其实已经烧到了99度，我只是又拢了一把火，给了他们欠缺的1度，烧开了这壶水。

责任编辑：张玉