山东书记省长南下“取经”后 多个地市代表团南下

原标题：山东书记省长带队南下“取经”后，多个地市代表团纷纷南下

由省委书记刘家义、省长龚正带队的山东党政代表团赴苏浙粤考察学习归来后，山东省下辖的威海、莱芜、滨州、淄博、济宁等地市也纷纷派出党政代表团南下学习。

据《威海日报》报道，7月23日下午，由市委副书记、市长张海波率领的威海市党政考察团一行40余人，启程赴浙江、江苏、广东、福建学习。23日晚将抵达浙江省嘉兴市，24日开始为期4天的“取经”之旅。

齐鲁网报道称，7月22日至26日，由莱芜市委书记、市长梅建华等市领导带队，市直有关部门主要负责同志、各区党（工）委书记40余人组成的莱芜市党政考察团赴江苏省、浙江省学习考察。

据《滨州日报》报道，7月22日，市委书记、市人大常委会主任张光峰，市委副书记、市长宇向东分别带队，启程赴福建、江苏、浙江三省考察学习。此次考察，成员包括相关市领导，各县（区）委书记、县（区）长，市直有关部门负责同志和部分企业家，共4天时间。

据《淄博日报》报道，7月17日至21日，由市委书记周连华，市委副书记、市长于海田率领的淄博市党政代表团一行40余人，赴广东省深圳、东莞、佛山学习考察。

另据齐鲁网报道，7月17日，济宁市委书记傅明先、市长石光亮率领济宁市党政代表团赴徐州市学习考察。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）梳理发现，除威海（威海市委书记一职空缺）、莱芜（梅建华兼任莱芜市委书记、市长）外，其他三个地市代表团均由党政主要领导共同带队，学习内容涵盖经济发展、乡村振兴、城市转型、观念转变、招商引资、招才引智等方面。

7月5日至8日，山东省派出由省委书记刘家义、省长龚正带队的最高配党政代表团赴苏浙粤三省学习。学习归来后，接续召开为期两天的学习交流会。

在学习交流会上，刘家义说，“与山东相比，苏浙粤三省不光经济领先，其思想解放力度之大、观念变革程度之深、忧患意识和危机感之强，都值得我们认真学习。各级领导干部要学习苏浙粤三省的好作风，扑下身子、真抓实干，迈开双腿、扎根一线，当好服务基层、服务企业的‘店小二’，努力形成创新创业的阳光雨露，让各类市场主体茁壮成长。”

澎湃新闻注意到，上述威海、莱芜、滨州、淄博、济宁等地市均有主要领导参加7月5日至8日的考察学习，并对学习感受做了公开表态。

其中，周连华直言，一路走下来看到的、听到的、想到的是巨大的震动、深刻的反思和强烈的对比，可以说是眼红心急，这三省六市改革创新的生动实践和巨大的成就，给了山东“一掌猛击”。

张光峰也说，“我们确实慢了，人家发展太快了。无论从GDP、从财政收入，我们确实是全方位落后了。我们要承认差距，正视差距，借鉴他们的经验，加快发展，缩小差距。”

傅明先表态称，“结合这次学习，将认真反思，查找问题和短板，重点组建12个指挥部，由市级领导任指挥长，挂图作战，对重大项目实行蓝黄红三台标识，被亮黄牌和红牌的按规定违约成本。”

梅建华总结称，“产生差距的原因，归根结底还是人的问题。经济发展表象的背后，更多的是思想观念、理念思路、营商环境和体制机制的问题，这四个问题是决定一个区域经济发展快和慢、好与坏的根本前提。”

张海波也坦言，“我们一些干部还没有摆脱政策依赖，还在等着上级手把手作指导、提要求。比如，争取的改革试点不少，听起来很好，但真正取得突破性成果的不多，白白浪费发展机遇；还有许多同志干工作习惯于找依据、循惯例，遇到问题第一时间先看有没有政策规定可以执行、有没有典型事例可以借鉴，只要上级没有明确要求，能干的事情也不干。”

责任编辑：张玉