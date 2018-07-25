美媒：美联航达美航空未来24-48小时将改涉台标注

原标题：美媒：美联航、达美航空未来24-48小时将修改涉台标注

据美国有线电视新闻网（CNN）7月25日报道，一名了解相关情况的人士透露，美国联合航空与达美航空等其他美国公司也将在接下去24-48小时内修改涉台文字。

4月25日，中国民航局致函44家执飞中国航线的境外航空公司，要求它们在30天内修改将台港澳列为“国家”的错误标注。据民航局此前通报，在5月25日最初期限到达时，44家外国公司中有26家因技术原因申请延期修改，完成时间最晚为7月25日。截至北京时间24日晚，美国航空、达美航空和美国联合航空仍未完成修改。

据CNN报道，美国航空公司已在亚洲时间25日更新网站，删去“台湾”字样，仅保留城市名。

澎湃新闻记者（www.thepaper.cn）于北京时间25日下午查询，美国航空公司已在中英文网站的城市搜索栏中删除了“台湾”字样，仅保留城市名。但在美国航空的英文手机APP上输入台北和高雄，仍会显示为“台湾台北”、“台湾高雄”。

美国航空中文网站上“台湾”字样已删去。

美国航空英文APP上高雄和台北的机场仍有“台湾”标注。

在达美航空网页版搜索台北时，不再像过去那样显示“台北，台湾”，而是仅显示出“台北”。达美航空的简体中文、繁体中文和英文网页都发生了这一变化。但在达美航空的英文手机APP上输入台北，仍会显示“台湾台北”字样。

达美航空中文网站上“台湾”字样已删去。

达美航空英文APP上仍为“台湾高雄”和“台湾台北”，与之相对的是“中国太原”。

在美联航网页版搜索台北时，简体中文网站上删去了“台湾”字样；但若将地区改为美国，英文版网站上仍为“台湾台北”。

美联航中文网站上“台湾”字样已删去。

美联航英文网站上仍为“台湾台北”。

中国外交部发言人耿爽7月24日在例行记者会上回应相关提问表示，中方已就该问题多次表明立场。一个中国原则是国际社会的普遍共识。坚持一个中国原则是中美关系稳定发展的政治基础，美方对此非常清楚。一个中国原则也是不容谈判和磋商的。希望美国政府敦促有关企业恪守一个中国原则，尽快对其网站作出整改。

责任编辑：张玉