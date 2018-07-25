傅政华:新司法部实现立法执法司法守法等职责一体

原标题：傅政华：新司法部实现立法执法司法守法普法各环节职责一体

7月25日，全国司法厅（局）长座谈会在深圳召开。司法部部长傅政华在会上对重新组建后的司法部的职能作出概括，“重新组建的司法部实现了立法、执法、司法、守法、普法各环节职责一体、全面贯通”。

根据党和国家机构改革方案，将司法部和原国务院法制办公室的职责整合重新组建司法部，组建中央全面依法治国委员会，并把办公室设在司法部。

傅政华说，重新组建后，司法部的职责定位发生了全面、深刻变化。从机构性质看，司法部作为中央和国家机关，首先是政治机关。中央全面依法治国委员会办公室设在司法部，司法部又是国务院组成部门，实现了党政机关合并设立和职能优化。

从具体职责看，傅政华说，立法方面，重新组建的司法部负责起草或者组织起草、审查有关法律、行政法规草案。同时，负责行政法规适用解释、立法后评估、备案审查等工作。执法方面，综合协调监督行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。司法方面，承担监督管理刑罚执行、罪犯改造工作，推动律师、公证、法律援助、司法鉴定等参与司法活动，促进司法公正。守法普法方面，组织实施普法宣传，提供公共法律服务等。

傅政华说，从作用发挥看，重新组建的司法部在依法治国、依法执政、依法行政共同推进，法治国家、法治政府、法治社会一体建设，政治、经济、文化、社会和生态文明建设统筹推进等各个方面，作用更大、任务更重。在做好自身具体工作的同时，重新组建的司法部还将更多地承担统筹协调、指导推进、督促落实各有关方面法治工作的职责。

责任编辑：张玉