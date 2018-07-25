一个多月连减两例“市县同名”:宜宾县新名有底蕴

原标题：一个多月连减两例“市县同名”：宜宾县新名有着深厚历史底蕴

今年6月以来，“市县同名”的情况连减两例：此前，国务院于6月19日正式批复同意撤销株洲县，设立株洲市渌口区。7月23日，宜宾县撤县设区亦获批，新设立宜宾市叙州区。

值得一提的是，叙州区并未完整“继承”宜宾县的行政区域。根据批复，以原宜宾县（不含孔滩镇、王场镇、白花镇、永兴镇、双谊镇）和翠屏区南岸街道、赵场街道、南广镇行政区域为叙州区的行政区域；将原宜宾县的孔滩镇、王场镇、白花镇、永兴镇、双谊镇划归宜宾市翠屏区管辖。

宜宾县人民政府信息显示，宜宾县位于四川盆地南缘，长江上游，金沙江、岷江下游，川滇两省结合部。历史文化悠久，建县于汉高后六年，始称僰道县，北宋政和四年（1114年）改称宜宾县，建县至今已有2146年。“叙州”这一称谓有着深厚历史底蕴，由隋至清，宜宾县先后属过犍为郡、戎州、叙州、叙州路、叙州府统辖，并有2000多年时间为郡、州、路、府县的治所。

公开资料显示，宜宾县东邻宜宾市翠屏区。随着宜宾县撤县设区，宜宾市的市辖区数量升至3个。

四川省人民政府官网还显示，2016年9月7日，宜宾市启动宜宾县撤县设区工作。2016年12月22日，宜宾县人民政府官方网站曾发布《关于公开征求宜宾县撤县设区命名的公告》，公告称，从延续历史称谓考量，经专家初步论证，宜宾县撤县设区后拟命名为叙州区。

近年来，“市县同名”的情况不断减少。一个多月前，据湖南当地媒体消息，国务院于6月19日正式批复同意撤销株洲县，设立株洲市渌口区。在株洲县撤县设区后，株洲市市区辖荷塘区、芦淞区、石峰区、天元区和渌口区。

澎湃新闻此前报道报道，今年3月13日，国家发改委网站公布的《国家发展改革委关于实施2018年推进新型城镇化建设重点任务的通知》称，2018年要加快培育新生中小城市，“稳妥有序增设一批中小城市，继续开展撤县设市、撤地设市，推动城市群及国家新型城镇化综合试点地区范围内符合条件的县和非县级政府驻地特大镇率先设市。”上述官方文件显示，继2017年“解冻”之后，撤县设市有望在2018年继续推进。

中国地名研究所原副所长、中国地名学会副会长商伟凡2016年告诉澎湃新闻，市县同名是历史造成的一个并不正常的现象，解决市县同名主要的方法便是在撤县设区（市）的同时予以更名。

“县是中国最古老的行政区划单位之一，它存在的时间很长，而市则是近代新产生的概念。历史上设市是把县里最发达的地区，基本上就是把县城跟郊区组合成市，长期以来就形成市县并存的局面。”商伟凡也强调了当前“市”的概念与历史上并不完全一致。

据记者不完全统计，2018年之前，已有多个同名市县通过区划调整成功更名，包括：2013年10月18日，国务院批复浙江省政府请示，同意撤销县级绍兴县，设立绍兴市柯桥区；

2014年10月19日，开封市开封县正式更名为开封市祥符区。

国务院2015年12月批复同意撤销铜陵县，设立铜陵市义安区，以原铜陵县的行政区域为义安区的行政区域。

2016年4月前后，国务院批复同意撤销遵义县，设立遵义市播州区。

2017年8月，国务院批复同意撤销九江县，设立九江市柴桑区，以原九江县的行政区域为柴桑区的行政区域。

记者注意到，包括湖南长沙市长沙县、河北邢台市邢台县、江西省上饶市上饶县、安徽芜湖市芜湖县在内多个同样存在同名情况的市县目前也已将撤县设区（市）规划搬上议事日程。

责任编辑：张玉