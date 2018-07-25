中核旗下企业天津摘地 核工业大学将落地滨海新区

原标题：中核旗下企业天津摘地，“中国核工业大学”将落地滨海新区

中国首所“国字头”核工业大学的选址细节浮出水面，将坐落于中新天津生态城。

天津土地交易中心7月25日的一则公告显示，中核房地产开发有限公司当天以13.405亿元摘得津滨生（挂）2018-7号地块，出让面积为456410.2平方米，地块位于中新天津生态城（原旅游区区域内），四至为东至玉砂道、南至渔泽路、西至云溪道、北至规划渔家路。

根据此前披露的挂牌公告，该地块有278921.9平米为教育科研用地，其余为城镇住宅、商服用地。本次挂牌出让竞买最高限价即为起始价13.405亿元，该地块不进行竞价。

上述信息意味着该地块有望成为中国核工业集团有限公司（下称中核集团）在津投资的中国核工业大学的选址。中新天津生态城位于天津滨海新区，距离天津市中心区45公里。

据天津日报报道，今年6月15日，天津市与中核集团签署战略合作框架协议，将在多领域开展合作。其中，中核集团将在津投资建设中国核工业大学，围绕核产业，建成集人才技能培训、硕士及博士学历教育、国际学术交流、核心技术研发等功能于一体的国家级产学研创新示范基地。这则官方消息并未披露中国核工业大学的办学模式和具体选址。值得注意的是，当天，中国原子能科学研究院、中国核工业大学、核工业航测遥感中心与中新天津生态城管委会签署了合作协议。

此番摘地的中核房地产开发有限公司，是中国核工业建设集团有限公司（下称中核建集团）的全资子公司。今年1月，中核集团与中核建集团重组获批，中核建集团整体无偿划转进入中核集团，不再作为国资委直接监管企业。

前述合作协议的签署方之一中国原子能科学研究院创建于1950年，是中国核科学技术的发祥地和基础性、综合性核科研基地，隶属于中核集团。现由原子能院管理的核工业研究生部是中核集团主办的教育实体，经国家教育部和原国防科工委批准，于1985年成立，主要任务是为核工业的发展培养硕士和博士研究生，为在职科技人员提供继续教育与培训服务。

今年全国两会期间，全国政协委员、中核集团中国原子能科学研究院院长万钢在接受科技日报采访时曾建议：应从核工业发展国家战略层面考量，尽快支持创办中国核工业大学，储备好青年基础人才和高水平创新团队。

彼时，万钢透露，中核集团正在以核工业干部管理学院、核工业研究生部两个事业法人办学实体为支撑，统筹集团教育培训资源，筹建中国核工业大学，搭建与国际接轨的高端教育培训实体。他还建议，参照中科院大学、社科院大学办学模式，在开展研究生培养和在职人员再教育的同时，发挥行业办学特色和优势，开展小规模、急需的本科专业教育，以满足中国核工业发展不同梯次专业人才建设需求。

万钢介绍，中国虽建有较为完整的核科技工业体系，但核产业链长，涉核学科专业方向多、差异大且交叉趋势明显，少数专业（如铀浓缩、后处理、核聚变等）同质性差、需求量小，国内现有涉核专业高校难以满足、总量供给有限。他举了2016年中核集团接收毕业生的例子，在2300余名毕业生中，核专业毕业的仅占20.29%，院所自主培养的不足6%。

中核集团“十三五”人才发展规划显示，“十三五”期间，高校对于中核集团的核专业人才需求满足度不足50%。高校补需求“短板”和扩大招生都面临教学资源的瓶颈制约，加上核专业的敏感性制约了国外人才引进，行业特殊性及相关政策优势不足也使其难以吸引和留住国内人才。

万钢建议，国家尽快编制出台核专业人才培养中长期规划；支持核科研院所自主培养后备人才；发挥核院所在“高校共建”中的作用，引导高校按照校企结合、产学研融合的要求，创新办学模式和机制，“走出去”联合科研院所或依托核科研院所设立核专业教学点，共同培养核专业人才。

公开资料显示，中核集团于2012年11月挂牌成立“企业大学”性质的核工业大学。目前，国内由中核集团参与共建、核科学办学特色鲜明且开展本科教育的高校还有南华大学、东华理工大学等。

责任编辑：张玉