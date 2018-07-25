浙江拟为最多跑一次立法:要求重复交材料或被处分

原标题：浙江拟为“最多跑一次”立法：要求申请人重复交材料或被处分

浙江的“最多跑一次”改革步入立法程序。

7月25日，《浙江省保障“最多跑一次”改革规定（草案）》提交省十三届人大常委会第四次会议审议，从立法宗旨、适用范围、权责配置、事项清单、办事服务流程、商事登记、企业投资项目审批、事中事后监管、平台和数据共享等方面，以立法形式保障改革经验，规范面临的体制机制问题。

“最多跑一次”，即自然人、法人和非法人组织到政府办理一件事情，如申请材料齐全、符合法定受理条件，从受理申请到形成办理结果只需一次上门或零上门。

这项2016年12月开始的改革旨在倒逼各级政府部门简政放权、放管结合、优化服务，并以此为抓手撬动经济社会各领域改革。今年1月，中央全面深化改革领导小组第二次会议审议了《浙江省“最多跑一次”改革调研报告》；今年的国务院《政府工作报告》要求深入推进“互联网+政务服务”，使更多事项在网上办理，必须到现场办的也要力争做到“只进一扇门”、“最多跑一次”。

“经过近两年改革，我省积累了大量有效的经验做法，丰富了行政管理和公共服务内涵，为国家改革贡献了浙江素材，这些好做法要上升到立法层面，更好地推动和保障全省改革。同时，改革推进过程中也面临一些体制机制上的法律问题，需要在立法层面回应。”《关于<规定（草案）>的说明》指出。

《规定（草案）》明确，县级以上政府应梳理公布统一标准的“最多跑一次”清单，包含事项名称、申请材料、办事流程、办理时限等。行政机关可将办事事项的收件、受理、送达等工作全部或部分委托其他行政机关办理；县级以上政府也可指定一个行政机关负责统一收件、受理、送达。

申请人可以线上、线下的方式提出办事申请，行政机关无正当理由不得限定申请方式。申请人选择线上申请的，电子、纸质申请材料有同等法律效力，除法律、行政法规另有规定，行政机关不得要求再提供纸质材料。

实行统一收件或受理的办事事项，申请人仅需提供一次材料，有关行政机关不得要求重复提供。若要求申请人提供申请清单外的材料或重复提供申请材料，由有权机关按法定职权责令改正；情节严重的，对有直接责任的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

商事登记，将实行多证合一、一照一码、证照分离、证照联办的登记制度，推行全程电子化。以多证合一方式登记的，申请人只需提供一份申请材料，填写统一的登记表格，不再另行申请其他登记、备案；获取的电子证照与纸质证照有同等法律效力。

为保障改革落实，《规定（草案）》结合已有较成熟的做法，规定各级政府应建立健全部门联合、随机抽查、按标监管、一次到到位的事中事后监管机制，特别是对减少事前管理的事项，要制定监管方案。

“‘最多跑一次’改革是不断深化和创新的过程，《草案》特意加入了容错免责机制，给基层深化改革提供‘定心丸’。”浙江省法制办相关负责人表示，改革中出现失误，但决策程序符合法律法规，勤勉尽责、未谋取单位和个人利益的，不追究有关行政责任。

责任编辑：张玉