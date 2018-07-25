军委政工部副主任禹光调任火箭军副政委 已升中将

原标题：战区级人事变动：军委政治工作部副主任禹光调任火箭军副政委

军委总部和各军种之间人事交流新添一例。

澎湃新闻记者从权威渠道获悉，原任中央军委政治工作部副主任的禹光已交流至火箭军任副政委，并于7月19日晋升中将军衔。

公开新闻报道显示，禹光长期在原总政治部服役，曾任原总政治部宣传部副部长、解放军报社长、原总政治部宣传部部长等职。

2016年1月军委机关调整组建之后，禹光少将调任军委政治工作部主任助理，随后升任军委政治工作部副主任，跻身副战区级军官之列。

作为军委机关15个职能部门之一，军委政治工作部主要履行全军党的建设、组织工作、政治教育和军事人力资源管理等职能。

近期，中央军委总部战区级人事变动信息并不鲜见。例如，原任南部战区副司令员的常丁求少将就已调任军委联合参谋部副参谋长。

责任编辑：张玉