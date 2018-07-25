上海经信委访硅谷:争取谷歌无人驾驶等落户上海

原标题：上海经信委访硅谷：争取谷歌无人驾驶等一批重大项目落户上海

7月25日，澎湃新闻记者从上海市经信委获悉，上海市经信委主任陈鸣波近日率团访问硅谷。7月17日至20日访问期间，陈鸣波分别拜访了谷歌、百度（美国）、新思、应用材料、安谋、特斯拉、小马智行、英特尔等企业，与相关风投基金以及投资企业进行了交流。代表团一方面积极邀请谷歌CEO桑达尔•皮查伊等人工智能相关企业高层参加2018世界人工智能大会，另一方面争取谷歌Waymo无人驾驶等一批重大项目落户上海。

代表团还先后试乘了Waymo无人车、百度无人车、小马智行无人车。Waymo无人车以其平滑、流畅的试乘体验，得到了一致肯定，进一步坚定了加快发展自主无人车的决心。

本文图片均来自“上海经信委”微信公众号

在2018世界人工智能大会嘉宾邀请方面，陈鸣波向相关企业介绍了大会的背景情况和筹备工作进展，积极邀请相关企业的高层与会并在大会上发表主题演讲或作重大战略（包括产品）发布。访问期间，先后向谷歌CEO桑达尔•皮查伊（Sundar Pichai）、新思CEO陈志宽和联席CEO Aart de Geus、应用材料的CEO Gary、ARM董事长孙正义和CEO Simon Segars、小马智行联合创始人兼CEO彭军、Intel全球副总裁兼人工智能产品事业部总经理Naveen Rao发出了邀请，并得到了积极回应。

在重大项目引进方面，陈鸣波重点介绍了上海产业发展的基础和未来重点布局的方向，希望相关企业进一步加大在沪发展和投入力度；对重大项目落地过程中面临的瓶颈问题进行了分析，并给出了可行的操作路径。经争取，在谷歌的Verily（生物）和Waymo（无人驾驶）项目、新思的安全软件项目、应用材料的应用型创新中心项目、arm的人工智能创新平台项目、小马智行总部项目等项目上取得了一定的共识，为下一步的项目落地打好基础。

经国务院批准，2018世界人工智能大会由国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、国家互联网信息办公室、中国科学院、中国工程院、上海市人民政府共同主办。

大会将于9月17日至19日在上海徐汇西岸举办，以“人工智能赋能新时代”为主题，重点突出“产学研用投”相结合的办会方式。

科研方面，10位全球人工智能顶尖科学家——包括图灵奖获得者，50位中外院士、百位青年领军专家将到会深入讨论基础算法、国际协作、未来应用等前沿话题。应用方面，会场集中打造一批集成式、多样化、区域性的AI浸入式体验，集中呈现近百个应用场景。创投方面，开幕式当天，将进行一系列政策发布和重要合作项目签约。

责任编辑：张玉