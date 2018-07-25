原标题：国务院调查组赴吉林开展案件调查处理工作

新华社北京7月25日电 为贯彻落实习近平总书记、李克强总理关于长春长生生物科技有限责任公司违法违规生产狂犬病疫苗案件的重要指示批示精神，7月23日国务院调查组赶赴吉林，开展长春长生违法违规生产狂犬病疫苗案件调查工作。

7月24日，国务院调查组组长、市场监管总局党组书记、副局长毕井泉主持召开调查组第一次全体会议，传达学习习近平总书记、李克强总理等中央领导同志重要指示批示精神，要求调查组深入学习领会习近平总书记重要指示精神，坚决贯彻落实李克强总理重要批示要求，牢固树立以人民为中心的发展思想，提高政治站位，增强“四个意识”，贯彻落实“四个最严”要求，切实做好案件调查、违法惩处及后续处置工作，坚决守住安全底线，维护社会安全稳定大局。

会议要求，要重点围绕七个方面开展工作。一是彻查涉案企业违法违规行为，全面查清违法违规事实和涉案疫苗流向，做好调查取证工作；二是依法严惩违法犯罪行为，严肃查处涉案企业，对直接责任人等涉案人员要依法严惩；三是对公职人员履职尽责进行调查，发现失职渎职行为的要严肃问责；四是科学开展风险评估，研究提出分类处理救济措施；五是要妥善处理涉案企业后续工作；六是要回应社会关切，及时公布案件调查进展情况，普及疫苗安全科学知识；七是要研究改革完善疫苗管理体制的工作举措，建立健全保障疫苗质量安全的长效机制。根据工作需要，调查组下设案件调查组、监管责任组、综合组和专家组等工作组。

调查组听取了吉林省人民政府、药监局检查组的工作汇报，中央纪委国家监委、公安部、国家卫生健康委、证监会通报了前期工作开展情况。国务院调查组全体成员和吉林省有关领导参加会议。

据悉，国家药监局正抓紧组织全国监管力量对全部疫苗生产企业进行全流程全链条检查，切实保障人民群众健康。

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责任编辑：霍宇昂