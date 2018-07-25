辽宁省人大:将调研省直公益性事业单位组建情况

原标题：辽宁省人大：将对省直公益性事业单位组建情况开展专题调研

辽宁省省直公益性事业单位改革正在进行中。

“目前，省直已有20余个新组建事业单位完成了法人登记，取得了新的事业单位法人身份。”7月25日下午，辽宁省编委办副主任陈相元在辽宁省人大常委会新闻发布会上介绍了辽宁省省直公益性事业单位改革优化整合的最新进展。

陈相元说，这次辽宁省省直事业单位优化整合是一次全方位、深层次的重大改革，“力度之大、影响之广、关注度之高前所未有”。

改革要“瘦身”更要“健身”

陈相元总结了辽宁省这次事业单位改革的重点，即要解决两个问题，一个是“有人没事干、有事没人干”的问题，另一个是公益性事业单位设置“小、散、弱”的问题。

针对第一个问题，陈相元说，此次改革就是要通过优化服务职能，理顺管理体制，跨部门组建“五大中心”等13家省委、省政府直属事业单位，把分散在各部门具有较强技术力量和支撑作用的事业单位优选出来，为辽宁“五大基地”建设提供支撑、保障和服务。

“我们不但要‘瘦身’，还要做好‘健身’。”陈相元说道。

此外，陈相元还表示，为稳妥有序地推进辽宁省此次事业单位改革，下一步，辽宁省编委办还将主要做好三个方面工作：一是做好新组建事业单位“三定”规定的制定工作；二是全面完成新组建事业单位法人登记并向社会公示；三是进一步指导市、县加快推进事业单位改革，确保按时完成各项改革任务。

省人大7月底进行专题调研

改革仍在进行，在新单位的整合组建过程中是否存在突出问题，组建后的新单位如何有效开展工作，也备受关注。

25日下午，辽宁省人大内司委副主任委员金峰在上述发布会上透露，辽宁省十三届人大常委会第六次主任会议研究决定，将于7月底8月初，对省直公益性事业单位组建情况开展专题调研。

“专题调研由常委会党组成员和副主任亲自带队，组成7个调研组，深入到主管厅局和56个组建后的事业单位实地调研，坚持以问题为导向，全面了解组建后的各事业单位真实情况，发现组建过程中存在的突出问题。”金峰介绍道。

专题调研的重点内容包括8个方面：一是贯彻落实《辽宁省机构和编制管理条例》和推进政事分开、事企分开、管办分离情况；二是细化落实事业单位组建实施方案及制订“三定”规定草案情况；三是确定职能定位和发展方向以及初步运行情况；四是做好涉改单位干部职工思想政治工作情况；五是协调落实集中办公地点情况；六是对涉改单位开展清产核资情况；七是涉改单位人员转隶落实情况；八是省直公益性事业单位改革中存在的困难和问题及推进改革的意见建议。

金峰强调，此次专题调研的关键是对多个事业单位整合成一家的，调查了解人员和机构是不是真正整合到位，整合后的职能调整是不是到位，有没有真正解决“有人没事干、有事没人干”问题。

责任编辑：张玉