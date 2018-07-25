川航:台北飞成都3U8978航班一切正常未发劫机信号

原标题：川航：台北飞成都3U8978航班一切正常，未发劫机信号

3U8978航班的飞行轨迹。 航旅纵横APP 截图

四川航空股份有限公司工作人员7月25日晚告诉澎湃新闻（www.thepaper.cn），当日由台北飞至成都的3U8978航班一切正常，机组未通过应答机发送“7500”代码。该代码表示飞机遭到劫持等非法行为。

稍早前，飞友科技有限公司官微@飞常准业内版 发布微博称， 07月25日19：29，四川航空从台北松山飞往成都双流的3U8978航班，挂出应答机7500紧急编码，该编码通常为可能遭遇劫机。根据飞常准大数据显示，该航班执飞机型为A321，机龄为：6年。于北京时间2018-07-25 17：47起飞。

川航前述工作人员称，尚不清楚@飞常准业内版 发布的该条微博是否有误。

航旅纵横客户端25日晚8时47分的数据显示，该航班已到达成都双流机场，正在滑行中。

责任编辑：张玉