女生参观一大会址激动指着杨子荣照片:这是我偶像

原标题：“一大会址”日记|女生激动指着杨子荣照片：“这是我偶像”

[编者按]

2017年10月31日，党的十九大闭幕仅一周，习近平总书记带领中共中央政治局常委，集体瞻仰上海中共一大会址和浙江嘉兴南湖红船，在广大党员干部群众中引起热烈反响。

连日来，全国各地前往一大会址纪念馆参观的党员群众络绎不绝，在中国共产党人的精神家园，他们回顾建党历史，重温入党誓词，不忘初心，砥砺前行。

澎湃新闻推出“一大会址”日记，派出记者常驻中共一大会址，近距离观察、感受、记录会址每天的新闻，讲述一大的红色故事，传承中国共产党人的初心。

2018年7月25日，李心蕊（左）和奶奶在中共一大会址前合影留念。 本文图均为 澎湃新闻记者 刘瑞 图

7月25日，星期三，晴。

中共一大会址纪念馆门口，李心蕊手里捏着不大的数码相机，调整了好几次角度，对着奶奶按下快门——这里是祖孙两人的暑假第一站。

“今天能来一大会址感觉特别激动！因为这里是中国共产党诞生的地方！”还没踏进展厅，李心蕊就已发表了一番感言。

虽是假期，今年小学五年级的李心蕊却依旧忙碌。“约了她好久，上午上完补习班，下午就带她来一大会址参观了。”李心蕊的奶奶严玉珍笑着告诉澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者。“她自己知道后也激动得不行，这里是我们的暑假第一站。”

严玉珍说，李心蕊的爸爸是优秀共产党员。耳濡目染下，李心蕊对党和历史都很有兴趣。

进入展厅后，李心蕊手里的相机就没停过，纪念馆内的一切都让她感到新奇有趣。“别光顾着拍照，要仔细看下面的文字介绍。”奶奶时不时地提醒，李心蕊也时不时地跟奶奶讨论自己的疑问。

从始至终，李心蕊（参观者第一排手持白色相机者）一直黏在讲解员身后听讲解。

讲解员开始讲解后，李心蕊就黏在了志愿者小姐姐的身后。踮着脚尖也好，伸长脖子张望也好，人群里，她是听得最认真的一个。

李心蕊和奶奶认真观看馆内资料片。

“啊！这是我的偶像！” 参观中，李心蕊指着尾厅缅怀墙上杨子荣的照片，显得十分激动。她说，自己跟着外公一起看电视剧《林海雪原》时，就认定了杨子荣是自己的偶像，“外婆和爸爸都经常跟我讲革命烈士的故事，我觉得他们非常伟大，非常不容易。”

临别前，李心蕊在书店带走两样纪念品。一套《林海雪原》的连环画，是奶奶奖励她期末考试成绩优异的奖品；另一份则是一枚金色纪念章，装在深红色盒子里，花掉了她积攒许久的零用钱。李心蕊小心翼翼地打开盒子看了一眼，又仔仔细细地把它收进自己的小钱袋，最后装进了奶奶的背包。

“我呀，还没想好自己以后要做什么，不过要是能为国家做贡献就好了。”谈及梦想，李心蕊这样回答。

奶奶在旁边补充道：“各行各业，只要你做得好，就是为国家做贡献啦。”

责任编辑：张玉