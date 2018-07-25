文旅部今年两度利剑出鞘 重点整治不合理低价游

原标题：文化和旅游部今年两度“利剑出鞘”，重点整治不合理低价游

记者在同一旅游大巴上拿到同车游客两份不同的旅游宣传页。 中国青年网 图

近日，文化和旅游部通报了关于“不合理低价游”整治的相关情况，表示将持续打击这一市场顽疾。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）从该部获悉，7月23日，文化和旅游部召开“黑导游”专项整治工作推进会，围绕“黑导游”“一日游”等突出问题，研判暑期形势，推动整治工作深入开展。

针对此前媒体曝光的北京一日游问题，北京市旅游发展委员会采取行动，会同市公安局环食药旅总队及东城区相关部门组成联合检查组，对媒体报道的“黑票提”揽客等涉旅乱象问题开展专项整治行动，已抓获“黑票提”16人（其中行政拘留2人），对媒体曝光的“北京旅游散客咨询中心”进行检查，查获大量假冒国旅总社、中青旅等知名旅行社的小广告，对该中心“无营业执照、无旅行社业务许可证”的违法违规行为进行查处并依法取缔。

此外，今年以来，文化和旅游部组织开展了两次“利剑行动”，重点整治了“不合理低价游”、强迫或者变相强迫购物消费等突出问题。

据文化和旅游部方面介绍，今年1至3月，针对个别重点旅游地区相继发生的导游强迫或者变相强迫游客消费、“黑导”殴打游客等恶劣事件，文化和旅游部组织开展了全国旅游市场秩序专项整治“利剑行动-1”，重点规范导游执业，严厉打击强迫消费以及非法从事导游执业活动等突出违法违规行为。

期间，文化和旅游部先后派出5个督查组，分别赴湖南、重庆、安徽、江西、陕西等地，指导当地旅游主管部门扎实开展专项整治行动，这是继2017年“四季行动”之后，旅游市场掀起的又一轮整治风暴。“利剑行动-1”期间，各地共检查旅游企业11253家，检查旅游团队2942个，检查旅游客运车辆800台次，检查导游8596人次，立案172起，处罚导游及非法从业人员70人，罚款310.48万元。

5月底，为持续保持旅游市场秩序整治高压态势，结合当前旅游市场秩序存在的突出问题，为切实保障暑期旅游旺季市场秩序平稳有序，在全国部署开展暑期旅游市场秩序专项整治，即“利剑行动-2”。主要针对暑期旅游旺季特点，重点整治出境游和国内游重点旅游市场。目前，各地正按照暑期游旅游市场秩序专项整治方案，有序推进。

澎湃新闻注意到，两次“利剑行动”也是对去年旅游市场整治风暴的延续。

文化和旅游部介绍，2017年，原国家旅游局联合公安、工商、工信、网信等部门持续开展了全国旅游市场秩序综合整治“春季行动”“暑期整顿”和“秋冬会战”，共检查旅游企业61755家，立案2911件，罚款及没收违法所得3563.46万元，吊销营业许可证52家，罚没金额超过了过去三年处罚的总和。

文化和旅游部称，通过开展持续不断的旅游市场秩序整治行动，“不合理低价游”等市场顽疾得到明显遏制，诚信经营的市场导向得到强化，全国旅游市场秩序呈现持续向好的总体态势。

国家市场监管总局近日公布的2017年国家服务业质量检测结果，也反映了上述趋势。数据显示，从投诉看，服务业万人投诉量（3.03）呈现上升趋势，但旅游投诉同比下降24.19%，从品牌看，旅游服务领域品牌价值增长31.77%（位居各领域之首），传统品牌价值下降。

责任编辑：张玉