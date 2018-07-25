信访局局长女儿携宠物狗搭公务车 局长被党内警告

原标题：宠物狗乘公务车“兜风”，陕西一信访局局长公车私用被处分

7月25日，陕西榆林市纪委监委通过其官方微信公众号发布了对“狗‘坐’公务车兜风”事件的处理结果：佳县纪委给予公车私用的佳县信访局局长雷文家党内警告处分。

此前的7月20日，一段宠物狗“坐”公务车兜风的视频在网上热传，视频显示，一辆黑色大众小轿车行驶在路上，副驾位置上一只白色宠物狗从车窗中探出脑袋，引人注意的是，该车车身贴有“公务用车”标志。

据《华商报》报道，23日下午5时许，佳县财政局（该县公车办设在财政局）回复称，7月19日，佳县政法委通知佳县信访局局长雷文家于7月20日上午9时到市委开会。因信访局司机人在西安，故向白云山景区管委会借用一名司机，7月20日早7时许，佳县信访局公务用车从佳县出发到榆林参会。到达市委门口后，雷文家下车开会，嘱咐司机将车开到离家较近的市财政局停车，但由于市财政局不让停车，司机便将车开到林校家属院墙角停放。期间行驶至榆林大道时，搭乘便车随行的局长女儿携带宠物被群众拍照。7月20日下午4时许该车返回佳县人民政府。

前述榆林市纪委监委发布的文章称，佳县信访局局长雷文家在执行公务期间，安排司机驾驶公务用车（陕KXF836）送其女儿回家，属公车私用，违反中央八项规定精神，佳县纪委对雷文家予以立案审查。7月25日，佳县纪委给予雷文家党内警告处分。

上述文章称，雷文家身为党员领导干部，政治觉悟不高，纪律意识淡薄，公车私用，违反了中央八项规定精神。根据《中国共产党纪律处分条例》第一百条之规定。

责任编辑：张玉