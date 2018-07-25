武汉生物40万支疫苗不合格 当地回应社会关切缺位

原标题：武汉生物40万支疫苗不合格 当地药监回应社会关切缺位
本报记者 阎俏如 曹学平 北京报道
继各级部门对长生生物科技股份有限公司（002680.SZ）调查的逐步展开，涉及百白破疫苗不合格的另一生产厂家——武汉生物制品研究所有限责任公司（以下简称“武汉生物”）也引起了社会公众的强烈关注。
尽管武汉生物不合格批次的疫苗数量更多，但截至目前，有关40余万支问题疫苗的具体流向、召回情况、不合格原因和有效性检验等信息仍没有结果。
7月25日，湖北省食品药品监督管理局（以下简称“湖北省食药监局”）新闻宣传处负责人在接受《中国经营报》记者采访时表示，有关事项应由武汉市食品药品监督管理局（以下简称“武汉市食药监局”）落实。
本报记者多次致电武汉市食药监局宣传工作负责人，截至发稿电话仍无人接听。
问题疫苗流向待解
2017年11月3日，原国家食品药品监督管理总局发布公告，总局近日接到中国食品药品检定研究院报告，在药品抽样检验中检出长春长生生物科技有限责任公司生产的批号为201605014-01、武汉生物生产的批号为201607050-2的百白破疫苗效价指标不符合标准规定。
武汉生物生产上述不合格批次疫苗共计400520支，销往重庆市疾病预防控制中心190520支，销往河北省疾病预防控制中心210000支。长春长生生产的该批次疫苗共计252600支，全部销往山东省疾病预防控制中心。
7月25日，湖北省食药监局新闻宣传处负责人告诉记者，2017年武汉生物生产的百白破疫苗不合格事件发生后，原国家食品药品监督管理总局会同湖北省食药监局和武汉市食药监局共同处理此事，并最终由武汉市食药监局负责作出处罚决定并落实。
记者查询武汉市食药监局官方网站了解到，该局在7月13日发布的行政处罚信息公开表显示，5月29日，武汉市食药监局对武汉生物作出行政处罚（（武）食药监药罚〔2018〕01-42003号）。由于武汉生物生产的吸附无细胞百白破联合疫苗（批号：201607050-2，规格：0.5ml）经检验，其“效价测定”项不符合标准规定、被判定为不合格，武汉生物违反了《中华人民共和国药品管理法》相关规定，处以没收违法所得、罚款。但通告中没有披露具体的罚款金额。
此外，上述宣传处负责人向记者透露，武汉生物可能在7月25日晚间披露该事件的详细信息。但截至发稿，记者未能在公开渠道看到相关公告。
涉多起受贿案
武汉生物是中国医药集团下属中国生物技术股份有限公司的全资子公司。武汉生物官方网站显示，公司创建于1950年，是国家医学微生物学、免疫学、细胞工程、基因工程的主要研究机构和生物制品产、学、研、销一体的大型高新技术企业，也是中南地区免疫规划指导中心。
武汉生物拥有各类生物制剂的生产文号119个，每年生产30多个品种及100多个规格近2亿剂量的产品。在公司10余种主导产品中，吸附无细胞百白破联合疫苗位列首位，其拥有全球最大的吸附无细胞百白破联合疫苗生产基地，年产7500万剂量。
此外，记者查询中国裁判文书网看到，武汉生物被牵涉到多起疾控官员受贿案中。例如，在安徽省亳州市利辛县疾病预防控制中心原主任李传涛涉嫌滥用职权、受贿罪一案中，武汉生物的业务员王某为顺利开展业务，在2008年8月9日送给李传涛1万元；2009年8月，李传涛又向其索贿3万元。同样在亳州市，蒙城县疾病预防控制中心原主任万德明涉嫌滥用职权罪、受贿罪一案中，武汉生物业务员王某丁曾向其行贿32000元。
安徽省蚌埠市蚌山区人民法院出具的一份刑事判决书显示，某预防控制中心行政科原科长郭伟曾收受武汉生物狂犬免疫球蛋白销售代理程某91000元。2015年6月其二人约定，蚌埠疾控中心每采购一支武汉生物狂犬免疫球蛋白，由程某给予郭伟35元回扣。此外，2016年1月25日程某为了感谢郭伟在采购疫苗方面对其提供的帮助，从网上购买一部价值1409元的小米4手机送给郭伟。
针对相关问题，记者致电中国生物技术股份有限公司宣传负责人，截至发稿对方电话无人接听。
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