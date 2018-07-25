马英九为丁守中参选台北市长站台 ：我耽误他20年

马英九（左）25日在国民党台北市长参选人丁守中（右）等人陪同下，出席台北市工商妇女会挺丁守中后援会成立大会，马并致赠象征好兆头的包子、粽子给丁，祝他高票当选。（图片来源：台湾《中时电子报》）

原标题：马英九：我耽误丁守中20年 对他仍有愧疚

中国台湾网7月25日讯 据台湾《中时电子报》报道，前台湾地区领导人马英九与国民党台北市长参选人丁守中今天（25日）出席台北市工商妇女会挺丁守中后援会成立大会。马英九表示，自己1998年本来没要选台北市长，“我一选耽误他20几年，至今仍有愧疚”，他呼吁台下，无论如何这次一定要让丁守中当选。

马英九说，他与丁守中在波士顿求学时认识，1994年台北市长首次民选，丁守中就跑来争取他的支持；之后1998年他本来没要参选，但因各种因素最终决定参选，丁守中也立刻表示愿意退让，“我一选耽误他20几年，至今仍有愧疚。”

马英九称赞丁守中推动悠游卡、低底盘公交车贡献卓著，更是做事认真、言出必行，对的事情坚持到底的政治人物。马还讽刺台北市长柯文哲，公营住宅政见跳票，“柯文哲政见跳票，也不是很不常见的事。”

丁守中接受媒体采访时表示，过去这段时间在议题上没有积极表达意见，全力跑基层的策略有些错误，现在议题和基层会同步前进，广告牌、广告、竞选总部都会提前设置，有信心找回台北骄傲。至于今天马英九来站台，代表蓝营上下团结一致，因此对胜选很有信心。（中国台湾网 李宁）

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