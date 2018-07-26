解放军亮相俄“坦克大战” 俄媒赞:最有纪律队伍

中国参赛坦克24日进行了坦克炮试射（俄罗斯《莫斯科共青团员报》网站）

原标题：解放军自信亮相俄“坦克大战” 俄媒赞“最有纪律的队伍”

参考消息网7月26日报道 俄媒称，坦克发动机和炮弹发射的轰隆声欢迎着来莫斯科近郊阿拉比诺训练场观摩坦克两项比赛准备工作的记者们。7月25日各参赛队得到了尽情试射的机会。离7月28日比赛开始只有几天时间。

据俄罗斯《莫斯科共青团员报》网站7月25日报道，今年的参赛者几乎来自所有大洲，非洲、亚洲、欧洲、拉美的参赛队将争夺“最强坦克车组”的称号。他们参观并接装了T-72坦克，所有比赛将在这些坦克上进行。只有中国人像往常一样带了自己的坦克来参赛。

报道称，7月24日进行了坦克炮试射。第一组车队把坦克开到射击线上，“开火阵地”停了12辆坦克。只有中国坦克与众不同——中国的96式坦克有着别样的侧影和单一的沙土涂色，车上喷涂了鲜亮的中国国旗。

报道还称，每个参赛队都有自己的特色。科威特的军人看起来尤为特别。他们的胡须几乎长至腰间，而且他们随身带来了装茶的保温瓶。当其他队伍射击时，科威特人笑眯眯地品起了茶。

报道指出，中国人是最有纪律的队伍，他们准确自信地射击完之后，把带来的所有东西——包括炮弹弹壳，全部装进专用车辆，率先离开了训练场。

比赛副指挥员安德烈·拉德琴科说，缅甸、越南、叙利亚和南非队今年都是初次参加坦克两项比赛。

报道称，俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯以及中国队被认为有望在本次比赛中夺魁，但不排除今年有新的惊喜。

责任编辑：张义凌