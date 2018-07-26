美航企最后关头修改涉台标注 外交部：给予肯定

原标题：美航企最后关头让步修改涉台标注 中国外交部：给予肯定

参考消息网7月26日报道 境外媒体称，中国要求全球主要航空公司将网站上的“台湾”改为“中国台湾”，最后期限7月25日。态度强硬的美国三家航空公司最后关头妥协让步，在与美国政府协调后达成共识，将“台湾”标示方式变更为以目的地城市名称显示，也就是只有台北、高雄等城市名称，“台湾”不见了。

据台湾《中国时报》7月25日报道，大陆民航局早先要求44家外籍航空网站上的中文、英文“台湾”标示方式须加上“中国”，旋即有38家外籍航空配合更改，只有美国航空、达美航空、联合航空、越南航空、大韩航空与韩亚航空6家以技术原因延期整改，大陆“最后通牒”日是7月25日。其中韩国的大韩与韩亚航空“技巧性”以城市表列，但大韩航空中文网页左上方的“地区/语言”仍有“台湾”。

中国外交部7月24日例行记者会上，有外媒记者追问“如果一些外国航空公司没有按中方要求更改网站上对台湾的标注，中方将对其采取什么反制措施？是否会禁止其使用中国的机场？”外交部发言人耿爽说：“的确，对网站进行更改的最后期限日益临近，让我们拭目以待吧！”随后就传出美籍航空让步消息。

路透社报道引述美国的航空公司管理高层等数个消息来源，美国务院已通知大陆方面。

报道称，三家美国航空公司经过多次与政府协调后达成协议，准备在期限届满前，将官网上中文版和英文版网页，以城市名称来列出目的地，例如“台北，台北”，不再把“台湾”归类在国家栏目。

报道指出，据称该更动已告诉北京。美国政府高层官员指出，最终选择要更名的是航空公司的决定，而不是政府指示。

在7月25日举行的中国外交部例行记者会上，有记者问：“美国航空公司和达美航空公司今天都在其官网上更改了对台湾的标识，但并未像其他航空公司一样将台湾标为‘台湾，中国’。中方对此是否满意？”

外交部发言人耿爽回应说：“我们注意到围绕此事取得的一些积极进展，对有关外国航空公司采取的整改举动给予肯定。”

耿爽表示：“中方愿与外国企业分享中国的发展机遇，欢迎外国企业到中国投资兴业。同时，我们也希望他们在华经营时，遵守中国的法律法规，尊重中国的主权和领土完整，尊重中国人民的感情。当然，我们也会依法保障他们的合法权益，为其在华经营创造一个公平的环境。”

责任编辑：张义凌