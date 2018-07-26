中国无人潜艇未来不得了 能侦察能海战还有核威慑

原标题：军情锐评：侦察、海战还核威慑？中国无人潜艇未来“不得了”

参考消息网7月26日报道 近些年，各大国对于水下优势的争夺日益激烈，这种竞争尤其体现在了无人潜航器的研制上，各大国密集推出了各种动力、不同尺寸以及功能各异的无人潜航器，以期占领未来水下战的先机。

近日香港《南华早报》报道称，中国正在开发大型人工智能无人潜艇。这种大型智能无人潜艇，可以用于侦察、部署水雷，甚至发动对敌舰的自杀袭击等任务。其实早在年初港媒就曾猜测，中国未来的无人潜艇有可能是核动力的。

目前各大国正在使用的无人潜航器多是体型“娇小”且功能相对单一，多是用于搜集情报、监视和侦察等。无人潜航器能够深入到其他平台无法进入的危险海域（海况复杂或者是交战海域），并利用自身携带的传感器，长时间自主搜集和传输各类情报。

资料图片：网友绘制的中国无人潜艇设想图。（图片来源于网络）

美国是世界上水下无人潜航器发展最全面、最成熟的国家。早在2007年，美军就成功试验了核潜艇发射和回收无人潜航器（通过鱼雷管），该无人潜航器大小跟一枚鱼雷差不多，配备有侧扫声呐、前视声呐、猎雷和靠泊声呐、声通信装置等设备，可以离开“母舰”135公里，连续运行40小时，当时这样一套无人潜航器系统（2个无人潜航器、回收臂和其他装置）成本要超过1亿美元。

在“反介入/拒止”战略风靡的当下，尤其是反潜以及反舰技术日益精进的背景下，无人潜航器为“有人母舰”拓展出来的广阔“安全区”就显得尤其意义重大。

例如用于猎雷的美军“长刀鱼”无人潜航器，在2017年初的一次关键开发测试中的表现远远超过预期，美国《国家利益》双月刊盛赞这种无人潜航器将终结令海军舰艇头疼的水雷威胁。

而无人潜航器的发展趋势也逐步转向廉价化、大型化、多任务综合作战能力方向。2017年9月，美国著名智库发布《恢复美国制海权》报告，要求美海军未来装备超大型和智能型无人潜航器。

洛马在2017年底获得了美国海军最大无人潜航器“虎鲸”的设计阶段合同。该超大型无人潜航器将是一款多用途自主潜航器，其装备有一个可重新配置有效载荷舱，拥有非常诱人的应用潜力。

比如成为小型潜航器的“母舰”，充当海军编队的“耳目”。或者是装备对海、对陆攻击武器（甚至包括核武器）以及输送蛙人等，充当“攻击先锋”。

对于现阶段无人潜航器来说，电池电力会是一个瓶颈。据美国防务新闻网报道，美国海军正在研发一种水下自动补给站的装置，为无人潜航器补存电力，该装置可以存储200千瓦电能，并可潜至约3000米深的水下，这样接受补给的无人潜航器就不必浮出水面。

资料图片：美国海军“长刀鱼”猎雷无人潜航器模型。（图片来源于网络）

而相对应的俄罗斯的解决办法，就显得更加“简单粗暴”。俄罗斯国防部宣布，其核动力潜航器“波塞冬”已经完成模拟实验。核动力令“波塞冬”潜航器拥有了近乎无限的续航能力，装备超大当量的核武器，令其可在洲际距离摧毁航母编队以及沿岸设施。

无人装备的最直接好处是不必考虑人体的生理极限，超常的下潜深度、极快的速度、难以预测的行动路线以及大当量的核弹头，“波塞冬”无人潜航器将拥有无与伦比的战略威慑力。

港媒披露的中国正在研发的无人潜艇特征，与美俄追求的所谓“大型化和智能化”无人潜航器的目标可以说是不谋而合。从海军“力量倍增器”到未来“海战主力”，美国和俄罗斯无人潜航器的发展轨迹也可以成为中国的参考。侦察、海战甚至核威慑，中国的无人潜艇未来能做什么虽需要时间去一一揭开，但足以令我们充满希望和期待。（文/董磊）

资料图片：俄罗斯核动力潜航器“波塞冬”视频截图。

责任编辑：张义凌