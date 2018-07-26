美媒:中国海军陆战队装备新轻型坦克 将采购300辆

原标题：美媒：中国海军陆战队已装备新轻型坦克 军方将采购300辆

参考消息网7月26日报道 美国外交学者网站7月19日发表了高级编辑弗朗兹-斯蒂芬·加迪的题为《中国是否在为海军陆战队装备一种新型的轻型作战坦克？》的文章。

根据中国网上论坛发布的一张图片，中国人民解放军海军陆战队——它隶属于中国人民解放军海军——可能已经让一种新型的轻型作战坦克入役。

这张图片于7月中旬发布在一家中文网站上，画面中似乎是一辆ZTQ轻型坦克（也称“ZTQ-15”坦克），它涂有中国海军陆战队的蓝灰色迷彩。

这一图片最早是由英国《简氏防务周刊》报道的。

据报道，中国海军陆战队目前正在进行扩编。按照中国人民解放军一位消息人士的说法，中国海军陆战队的规模预计将在未来几年从大约2万人扩大到10万人，分为6个旅。

笔者曾在2017年3月撰文称：“中国海军陆战队的每一个旅都将被划分为1个装甲团和2个陆战营。各旅都将配备ZBD05履带式两栖步兵战车、ZLT05履带式两栖突击车以及ZTZ-96A主战坦克。”

ZTZ-96A坦克重约43吨，而据报道ZTQ坦克的作战重量在25至35吨之间。2017年10月，中国正式确认在高海拔地区引入了一款新的轻型坦克。这款坦克据认为就是ZTQ坦克。

由中国北方工业公司设计制造的一款新型的ZTQ轻型坦克的首批图片于2010年在网络上出现。ZTQ似乎是解放军VT-4/MBT-3000主战坦克——它的设计原型是苏联的T-72主战坦克——的缩小版。正如笔者2017年撰文所述：“这种坦克据称装备有一门口径105毫米、配备了隔热套管和排烟器的坦克炮。与中国其他主战坦克上的坦克炮类似，ZTQ的火炮还可以发射炮射激光制导反坦克导弹……此外，ZTQ装备有尖端的火控系统，并像中国设计的所有坦克一样装备有自动装弹机。”

资料图片：网络上流传的中国ZTQ轻型坦克测试照片。（图片来源于网络）

据一些报道说，人民解放军打算采购最多达300辆ZTQ轻型坦克。而在中国海军陆战队服役的坦克数量（如果说确有其事的话）目前仍不清楚。

这种新型坦克还可以在解放军的两栖机械化步兵师、而非海军陆战队服役。中国目前也正在把当前的两栖机械化步兵师从2个扩编到4个，其中每一个师都将配备最多达300辆两栖装甲运兵车和主战坦克。

人民解放军的海军陆战队和两栖机械化步兵师目前仍然缺乏一套联合指挥系统。正如笔者先前所解释的那样，这2支部队的主要弱点是两栖运输能力：

“根据兰德公司的估计，人民解放军（截至2017年底）可能能够部署89艘两栖登陆舰，包括5艘071型玉昭级船坞登陆舰以及最多达2艘075型两栖攻击舰。”

人民解放军目前拥有世界上规模最大的现役主战坦克部队。（编译/冯雪）

资料图片：珠海航展上进行机动演示的国产VT-4外贸坦克。（图片来源于网络）

责任编辑：张义凌