第四巡视组向四川反馈情况:仍有不收敛不收手现象

原标题：第四巡视组向四川反馈巡视情况：仍有不收敛不收手现象

经过三个月的巡视之后，中央第四巡视组日前向四川省委反馈了巡视情况，并指出，四川省委对腐败存量仍在、新发违纪仍有发生的问题重视不够，不收敛不收手现象仍然存在。此次巡视还将成都市委和市人大常委会、政府、政协党组主要负责人纳入巡视监督范围。

根据中央巡视统一部署，巡视反馈首先向四川省委书记彭清华传达了习近平总书记关于巡视工作的重要指示精神，并反馈了有关巡视情况。

中央第四巡视组组长赵凤桐指出，四川省委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学深悟透、注重实效不够，落实打好脱贫攻坚战、建设长江上游生态屏障等中央有关重大决策部署不够到位；党内政治生活不够严肃，选人用人把关不够严格，执行干部兼职有关规定不规范，一些基层党组织建设薄弱；落实管党治党“两个责任”层层传导压力不够，一定程度上存在“好人主义”，对腐败存量仍在、新发违纪仍有发生的问题重视不够，不收敛不收手现象仍然存在，顶风违反中央八项规定精神和群众身边腐败问题时有发生；对上次巡视整改缺乏统筹协调，重点领域腐败和“四风”问题仍然整改不到位。此外，巡视组还指出，成都市贯彻落实中央重大决策部署持续用力、落细落实不够，对群众关心的环境、教育、医疗等问题研究解决不够；严肃党内政治生活意识不强，民主生活会质量不高；管党治党压力传导层层递减，违反中央八项规定精神和“四风”问题时有发生。

四川省委书记 彭清华：省委将认真履行巡视整改主体责任，及时召开领导班子巡视整改专题民主生活会，对照查摆剖析、举一反三，以身作则，带头整改。对整改不力的，边改边犯的，抓住典型，严肃问责。

同时，巡视组还收到反映一些领导干部的问题线索，已按规定转中央纪委、中央组织部等有关方面处理。

四川省纪委副书记、省监委副主任 张剡：作为纪检监察机关来说，我们要发挥我们监督的作用，对反馈问题的整改，我们将全程督促、跟踪、督办，真正把全面从严治党向纵深推进在四川体现出来，来促进四川良好的政治生态和发展环境的形成。

责任编辑：张岩