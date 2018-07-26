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东北地区云南广西等地有较强降雨 中东部高温持续

东北地区云南广西等地有较强降雨 中东部高温持续
2018年07月26日 07:43 中国新闻网
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　　原标题：东北地区云南广西等地有较强降雨 中东部高温持续

　　中新网7月26日电 据中央气象台网站消息，7月26日，辽宁中部、吉林中部、黑龙江东部等地有大到暴雨，未来三天广西南部、广东南部、海南岛、云南中南部等地有大雨，局地有暴雨。预计7月26日白天，新疆南疆盆地、内蒙古西部、甘肃中部、陕西关中、华北南部、黄淮、江淮、江汉、江南、重庆、广东北部等地最高气温有35~36℃，中央气象台26日06时继续发布高温黄色预警。

儿童在喷泉周围戏水纳凉。　韦亮　摄儿童在喷泉周围戏水纳凉。　韦亮　摄

　　昨日辽宁黑龙江及川滇黔等地部分地区出现大到暴雨 局地大暴雨

　　昨日，河北东北部、辽宁西南部、黑龙江中部和东北部及四川东部、云南东部和南部、贵州西南部等地部分地区出现大到暴雨，河北秦皇岛、辽宁葫芦岛和锦州、黑龙江绥化和鹤岗、四川广安、云南红河等地降大暴雨（100~182毫米， 最大小时降雨量70~86毫米）；华北南部、黄淮、江汉、江淮、江南大部及内蒙古西部、甘肃西北部和新疆南部等地出现35~38℃高温天气，河南北部、山东南部、湖北西部、重庆北部及新疆南部等地40~42℃。

　　东北地区云南广西等地有较强降雨

　　7月26日，辽宁中部、吉林中部、黑龙江东部等地有大到暴雨，其中辽宁中部局地有大暴雨（100~120毫米），上述地区局地伴随短时强降水（最大小时降水量20~50毫米，局地60毫米以上）、雷暴大风等强对流天气。

　　未来三天，广西南部、广东南部、海南岛、云南中南部等地有大雨，局地有暴雨；黄淮、江淮、四川盆地、重庆等地有分散性大到暴雨，上述地区局地伴随短时强降水（最大小时降水量20~50毫米，局地60毫米以上）、雷暴大风或冰雹等强对流天气。

　　中东部地区高温天气持续

　　中央气象台7月26日06时继续发布高温黄色预警：预计7月26日白天，新疆南疆盆地、内蒙古西部、甘肃中部、陕西关中、华北南部、黄淮、江淮、江汉、江南、重庆、广东北部等地最高气温有35~36℃，其中，陕西关中、河南东部、湖北、湖南北部、江西中北部、浙江、重庆西南部和东部、内蒙古西部、甘肃中部、新疆南疆盆地等地的部分地区最高气温可达37~39℃，局地40℃以上。

全国高温区域预报图全国高温区域预报图

　　未来三天具体预报

　　7月26日08时至27日08时，辽宁中部、吉林中部和东部、黑龙江东部、华北南部、黄淮、江淮、浙江、陕西南部、四川盆地中西部、重庆西部、广西中南部、广东中南部、海南岛、云南、贵州西南部等地有中到大雨，其中，云南西部和南部、广西南部、海南岛西部、辽宁中部、黑龙江东部、河南南部、重庆西部等地的部分地区有暴雨，局地有大暴雨（100~120毫米），上述地区局地伴随短时强降水（最大小时降水量20~50毫米，局地60毫米以上）、雷暴大风等强对流天气。

全国降水量预报图（7月26日08时-27日08时）全国降水量预报图（7月26日08时-27日08时）

　　7月27日08时至28日08时，黑龙江东部、陕西东南部、华北南部、黄淮、江淮、四川盆地中西部、云南、广西西部和南部、广东西南部、海南岛等地的部分地区有中到大雨，其中，云南西部和南部、广西南部等地局地有暴雨，上述地区局地伴随短时强降水、雷暴大风等强对流天气。

全国降水量预报图（7月27日08时-28日08时）全国降水量预报图（7月27日08时-28日08时）

　　7月28日08时至29日08时，山西东南部、河南中北部、山东西部、安徽北部、四川盆地中西部、云南西部和南部、广西西部和南部、广东西南部、海南岛等地的部分地区有中到大雨，其中，云南西部和南部、广西西南部等地部分地区有暴雨，局地大暴雨（100毫米），上述地区局地伴随短时强降水、雷暴大风等强对流天气。

全国降水量预报图（7月28日08时-29日08时）全国降水量预报图（7月28日08时-29日08时）
 

责任编辑：张岩

云南局地暴雨
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