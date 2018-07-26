河北定州市长与市委书记长期不和被免 书记做检查

原标题：河北定州市长陈业鹏与市委书记长期不和被免，书记做深刻检查

澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从多个权威渠道了解到，因与河北定州市委书记王东群长期不和，定州市委副书记、市长陈业鹏被免去相关职务，目前尚未安排新的工作岗位。王东群也因此向河北省委作出深刻检讨。

陈业鹏 资料图

澎湃新闻记者7月25日从河北定州市委有关部门获悉，21日晚间，该市召开领导干部大会，宣布定州市政府主要领导任免通知。省委决定：张涛任定州市委副书记、定州经济开发区管委会主任，提名为定州市长候选人；免去陈业鹏的定州市委副书记、市长、定州经济开发区管委会主任职务。

26日上午，定州市政府有关负责人向澎湃新闻记者证实，定州市人大常委会将于今日按照程序对张涛、陈业鹏进行职务任免。

定州是位于河北中部的县级市。目前，定州市政府官方网站政府领导一栏中陈业鹏简历尚未去除。

公开简历显示，现年53岁的陈业鹏（1965.6）是河北阜平人，他曾任河北保定市涞源县委常委、保定市政府副秘书长等职，2013年6月开始担任定州市委常委、副市长。2015年，陈业鹏当选定州市政协主席，后于2016年12月开始担任市委副书记、市政府党组书记。

2017年2月，陈业鹏不再担任定州市政协主席，开始担任定州市长一职。

王东群 资料图

现年55岁的王东群（1963.3）是河北滦县人，他曾任唐山市政府副秘书长，唐山市乐亭新区管委会副主任、乐亭县长等职，2013年11月开始担任乐亭县委书记。

2016年10月，王东群赴定州开始担任市委书记。

此外，定州市委有关部门负责人告诉澎湃新闻，新任定州市委副书记张涛之前担任河北省科学技术厅党组成员、副厅长等职务。

河北省科学技术厅官网厅领导信息一览显示，张涛出生于1971年3月，是河北涿州人，中共党员，在职研究生学历，管理学博士。张涛曾任河北省科技厅副巡视员职务，2015年7月至2016年8月挂任北京中关村科技园区管委会副主任。2017年9月，张涛出任河北省科学技术厅党组成员、副厅长。

责任编辑：余鹏飞