蔡英文称“不允许唱衰台湾”被批:你正在做烂台湾

原标题：王建民：蔡英文“不允许唱衰台湾”只怕做烂台湾

7月18日，台湾领导人蔡英文出席“三三企业交流会”例会，与台湾工商界座谈。工商界领袖纷纷就台湾经济发展、经营环境与经济政策提出六大建言，可是蔡并不是认真聆听，善意采纳，反而大谈政绩，罗列经济成绩单，声称台湾失业率创17年来新低、出口年增长是历年增长第2高、外销订单有史以来最高、股市上万点时间超过1年等等，而且还霸气回应“不允许有人用偏见唱衰台湾”。

蔡英文岂能不知，一个国家或地区的发展，不是唱衰的，也不可能唱衰，是否会走向衰落，关键是看整个社会经济发展趋势、经济竞争力与发展前景。今日台湾之现状及未来发展前景被看衰，是台湾经济社会发展的客观反应，是一种发展走势，其中低薪现象20年就是台湾走向衰落的铁证。尤其是蔡当局的政经战略与政策，正在加速台湾衰落，正在做烂台湾。

台湾是不是走向衰落，不是看短期选择性的几个经济指标，而是看整体发展趋势，不仅要看经济竞争力兴衰、看人才流向、看人民信心，还要看社会政治矛盾的严重程度。蔡当局列出当前台湾经济主要指标数字良好表现，为何民众依然无感？为何对蔡当局执政不满屡创新高？为何外界仍看衰台湾？为何对台湾发展前景没有信心？这确实是需要认真分析与解读的。

就经济增长态势看，台湾经济增长速度持续下滑，从70年代以前平均增长近10%、降到90年代的6.6%，再到2000-2016年的平均3.7%，近年平均不到3%，不仅低于同期亚洲其他“三小龙”增长水平，而且低于世界经济增长率平均水平的三分之一左右，甚至还不如最发达经济体美国的经济增长率，台湾经济可谓“未老先衰”。显然，这不是台湾进入后工业化社会的普遍现象，有值得探讨的深层次原因，其中经济增长动能不足与政治对经济制约力是不容忽视的重要因素。

台湾本来具有较强的经济竞争力，但近年国际经济组织公布的台湾经济竞争力持续下滑，大学国际排名下降，大企业国际排名数量大幅减少，均是不争的事实。

台“主计处”公布的“多因素生产力报告”显示，2012-1016年台湾多因素生产力平均年增长0.3%，首次跌破1%，也落后日本与韩国。

再看看科技人才流动，上世纪80、90年代，海外科技人才出现回流潮，创造了台湾高科技产业发展的辉煌时代，如今台湾科技优秀人才则纷纷外流。

蔡英文自鸣得意的台湾经济表现、“新南向政策”成就与国际知名厂商投资台湾等，也被最新出台的经济数据打脸，对外、对台投资全面衰退。台“经济部”于7月20日公布的统计显示，2018年上半年，台湾对外投资48.5亿美元，年衰退9.8%；外商对台投资30.3亿美元，年衰退20.4%；其中对“新南向”国家投资14.8亿美元，年衰退31.2%；“新南向”国家对台投资不足1亿美元，年衰退21.8%；对大陆投资42.4亿美元，年衰退4.5%；陆资对台投资1.4亿美元，年衰退10.8%。

同时，就在蔡对经济表现自豪之时，台“国泰金控”公布的民众经济信心调查结果却是，岛内民众经济信心连续5个月下降，对未来半年经济预估已转为悲观。特别要强调的是，目前台湾经济仍能有一定经济增长速度与涽表现，大陆市场扮演了关键性角色。两岸关系紧张并没有影响两岸贸易发展，台湾对大陆出口保持了较快增长，包括香港在内的大陆市场占了台外贸出口的41%，成为拉动台湾经济增长的最重要动力。因此，蔡英文对当前经济的自豪应首先应感谢祖国大陆，没有大陆市场的拉动，台湾经济早已陷入“保1”增长困局，甚至出现衰退。

外界不看好台湾，看衰台湾，并非始于今日。事实上，这是多年来岛内外早已讨论的热门话题，多年前就有“台湾菲律宾化”的讨论。菲律宾二战前曾是亚洲仅次于日本的经济表现优异国家，如今则成为东亚地区经济相对滞后的国家。日前在台湾热销的《未竟的奇迹：转型中的台湾经济与社会》一书，提出台湾人自豪的“经济奇迹”典范已经崩溃，台湾已陷入“闷经济”与“茫社会”。上世纪60年代后期到70、80年代台湾经济的崛起背景是复杂的，有美国遏制大陆背景下的特别支持（包括开放市场），更有蒋介石将全中国资源（大量黄金、机器、人才转移台湾），由一国之力建设“模范省台湾”，才有日后台湾经济的崛起与“四小龙”的辉煌。今日台湾还有一定的经济实力与竞争力，蔡英文对当前台湾经济的自信，岂不知这是蒋氏父子奠定的基础，岂不知这是大陆市场的恩施。但经济老本最有吃完的一天，终有结束的时候，台湾吃老本的日子确定已经不多，这才是外界看衰台湾的原因之一。

外界看衰台湾，对台湾前途没有信心，还在于蔡英文的执政战略与政策正在做烂台湾，加速台湾的衰落。

首先，蔡英文在政治上对抗大陆、谋求“台湾独立”，这是最大的政治风险与台湾灾难，更是台湾走向衰落的最大问题。

其次，蔡英文要“告别”对台湾经济发展至关重要的大陆市场，要在经济上“远中脱中”，执政后不曾出台促进两岸经济交流合作的政策措施，却全力推动“亲美亲日”经济政策与“新南向政策”，搞错了方向，这是台湾经济发展的又一风险，一旦台海局势巨变，大陆出手，台湾经济会受重大打击。

再次，蔡当局执政不是弥合政治对立，实施族群和谐、政党合作，而是在打击岛内统一力量的同时，还全力追杀国民党，制造了更严重的政治对立、社会对立，一个严重撕裂的社会，严重对立的社会，台湾走向衰落就是必然的，不走向衰落才是奇怪的。

另外，在社会经济分配理念与政策上，蔡英文也在伤害台湾发展。她曾反对国民党以经济增长与发展为核心的经济发展路线，而提出了以公平分配为核心的“创新、分配、就业”的所谓“经济发展新模式”。不以发展为核心、以分配为核心的政策理念也只会加速台湾的衰落。

可以说，今天台湾面临的问题不是唱衰不唱衰台湾的问题，而是蔡英文当局的政治、经济政策理念与导向问题，是蔡英文执政所作所为与倒行逆施给台湾带来的巨大政经风险问题。蔡英文与她领导的民进党正在加速台湾的衰落，正在做烂台湾，可能最终成为台湾真正的掘墓人。

责任编辑：张申