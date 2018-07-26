意大利一名华人少年酒店游泳池溺水身亡 警方调查

原标题：意大利一华人少年酒店游泳池溺水身亡 警方调查
中新网7月26日电 据意大利欧联网援引欧联通讯社报道，日前，意大利科森扎省发生一起青少年游泳池溺亡事件，一名13岁的华人青少年在酒店游泳池游泳时，突然沉到水底溺水窒息，被游客发现后救回岸边。救护人员赶赴现场后，证实溺水的华人青少年已经死亡。
据报道，事件发生在当地时间7月23日17时左右，华人少年吃过饭感到天气十分闷热，便告诉父母想去游泳，于是换好泳装来到酒店游泳池只身跳入水中。在游泳的过程中，该青少年突然晕倒在水池，被游客发现迅速拖上岸，并向警方报案，呼叫救护中心前来救援。
由于农家乐酒店距离城区较远交通不便，救护中心紧急调动了一架急救直升机赶赴现场。救护人员赶到现场后，经抢救无效，宣告溺水华人青少年死亡。
经医生初步鉴定，华人青少年很有可能是饭后突发消化不良，由于游泳池与户外水温温差较大，导致青少年头部急速充血昏厥，溺水身亡。
据悉，溺水身亡的13岁华人青少年居住在意大利特雷比萨切市，此次是与父母专程前往科里利亚诺•罗萨诺市旅游度假，并入住当地一家农家乐酒店。目前，意大利警方已经开始介入对华人青少年酒店游泳池溺水事件的调查。（京莺）
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