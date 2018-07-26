国家移民管理局:院士出入境可用特别通道优先通行

原标题：国家移民管理局：两院院士出入境可使用“特别通道”优先通行

澎湃新闻（www.thepaper.cn）从公安部获悉，国家移民管理局日前发出通知，部署全国边检机关为两院院士出入境提供便利服务，两院院士（含已退休院士）及其随行人员即日起在全国所有开放口岸出入境可使用边检“特别通道”优先通行，经陆地口岸出入境可不下车接受查验，以优待方式办理过关手续快速通关。按国际惯例，设在口岸的边检“特别通道”主要供外交礼遇人员通行。

中国科学院、中国工程院是国家科学技术界和工程技术界最高学术机构，中国科学院院士、中国工程院院士是国家设立的科学技术、工程技术方面最高学术称号。国家移民管理局介绍，两院院士共1650名，许多在职和退休的院士因科研、讲学、学术交流等需要，经常赴国外、境外工作，有的院士在国外、境外生活，也需经常出入国边境。

国家移民管理局有关负责人表示，对两院院士出入境做出便利安排，进一步方便了院士们集中精力开展科研学术交流活动，体现出全社会对他们所作重大贡献的尊崇敬重，激励更多的人们为建设社会主义现代化强国，为中华民族伟大复兴认真学习、努力工作、拼搏奉献。

责任编辑：余鹏飞