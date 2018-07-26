原标题：中印在非洲展开“激烈争夺”？这次情况不太一样

参考消息网7月26日报道 印度与中国在非洲展开“激烈争夺”！金砖峰会之前，印度媒体抛出这样一个重量级话题。

“今日印度”网站注意到，印度总理莫迪23日起访问非洲卢旺达、乌干达和南非三国，并出席在南非举行的金砖国家领导人会晤，而同一时间，中国领导人也在非洲访问，并刚刚访问了卢旺达。

据“今日印度”网站报道，印度在非洲的外交机构数量少于中国。报道称，今年3月，印度宣布2018年至2021年将在非洲18个国家开设派驻机构，这将使印度在非洲的外交使团从29个增加至47个。报道还称，印度和中国“一直在非洲争夺战略地位”，“印度与非洲进行了广泛的接触，包括举办印度-非洲首脑会议和一系列拓展项目，但财力雄厚的中国无疑是印度在该地区强大的竞争对手”。

有舆论认为，这些充满零和思维的话语都是印媒萌生“危机感”的体现。与中国相比，印度在非洲已建的项目确实少之又少。在这样的背景下，莫迪在短短一个月内两次访问非洲多国，引起各方关注。但学者认为，印媒的一些说法难免夸大了事实，非洲市场足够大，中印在这里的合作大于竞争。

西华师范大学印度研究中心主任龙兴春在接受参考消息网记者采访时说，由于历史和地理的原因，印度与非洲本身在传统和人文上有着一定的联系。这几年志在发展制造业的印度也开始重视庞大的非洲市场，尤其是在能源和原材料领域。在政治上，印度一直在争取联合国安理会常任理事国的身份，因此印度希望得到非洲国家的支持。同样在诸多国际大问题上，印度也希望自己的立场得到非洲国家的认同。

卢旺达有“千丘之国”美誉

早在2017年，《印度快报》就说，在中国“一带一路”国际合作高峰论坛闭幕几天之后，印度便提出“亚非发展走廊”的概念，印度正着力深化印非关系，以抗衡中国在非日益增强的影响力。如今，中印两国领导人又几乎同时造访卢旺达——这个被印度外交部称为“印度进入非洲的门户”的国家。个别印媒也再次开始渲染中印两国在非洲的激烈竞争。

龙兴春说，中国和印度两国在非洲的发展确实存在一定的竞争性，但经济竞争实属正常，这是每个市场都存在的规律。由于非洲的市场庞大，中印两国在非洲的发展也有各自的优势和定位，随着中印两国企业在非洲的很多项目中已经实现了合作。总体而言，两个国家彼此间在非洲发展的合作性大于竞争性。

龙兴春指出，中国和印度都明确表示要帮助非洲自身发展。在未来，两国会发挥各自的优势，寻求共同合作的机会来实现这一承诺。在维护发展中国家的利益和地位，为非洲在联合国及重大问题上发声等方面，中印两国有着相同的立场。

正如外交部发言人24日称，中印作为世界上最大的两个发展中国家和新兴市场国家，都有意在南南合作框架下帮助非洲加快工业化进程，实现自身发展，都有意与非洲各国深化各领域合作，实现互利共赢，中印双方在这方面是志同道合的伙伴。（完）

责任编辑：张岩