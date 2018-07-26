新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

治理黑臭水体要花7000亿？生态环境部回应

治理黑臭水体要花7000亿？生态环境部回应
2018年07月26日 11:03 中国新闻网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：治理黑臭水体要花7000亿？生态环境部回应

　　中新网客户端7月26日电 （记者 冷昊阳）近日，有媒体称，黑臭水体整治涉及到大量的投资，大约要花费7000亿人民币。26日，生态环境部水环境管理司司长张波回应称，中国自来水管道长度100万公里，污水管道只有60万公里。按照一公里污水管道平均需要300万来算，污水管网就有1万亿的缺口，还有污水处理厂、河道整治等，超过1万亿是没有问题的。这么大一笔钱，但单靠财政是担不起来的，这就要政府更好地发挥作用，有效地激发市场作用，把潜在的环保市场，变成现实的环保市场。有些地方机械地看问题，觉得没钱就可以不作为，但并不是这个样子。

 

 

责任编辑：张岩

环境部水体生态
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区