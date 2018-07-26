原标题：治理黑臭水体要花7000亿？生态环境部回应
中新网客户端7月26日电 （记者 冷昊阳）近日，有媒体称，黑臭水体整治涉及到大量的投资，大约要花费7000亿人民币。26日，生态环境部水环境管理司司长张波回应称，中国自来水管道长度100万公里，污水管道只有60万公里。按照一公里污水管道平均需要300万来算，污水管网就有1万亿的缺口，还有污水处理厂、河道整治等，超过1万亿是没有问题的。这么大一笔钱，但单靠财政是担不起来的，这就要政府更好地发挥作用，有效地激发市场作用，把潜在的环保市场，变成现实的环保市场。有些地方机械地看问题，觉得没钱就可以不作为，但并不是这个样子。
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