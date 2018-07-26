张涛任河北定州市代理市长(图/简历)

原标题：张涛任河北定州市代理市长，李新立辞去市监察委主任职务

张涛

河北定州市领导变动信息陆续披露。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从河北省定州市人大常委会获悉，7月26日上午，定州市八届人大十二次会议决定，同意李新立辞去定州市监察委员会主任的请求，决定任命张涛为定州市人民政府副市长、代理市长。

公开简历显示，张涛出生于1971年3月，是河北涿州人，中共党员，在职研究生学历，管理学博士。张涛曾任河北省科技厅副巡视员职务，2015年7月至2016年8月挂任北京中关村科技园区管委会副主任。2017年9月，张涛出任河北省科学技术厅党组成员、副厅长。

此外，澎湃新闻还从定州市委办公室了解到，李新立已被免职定州市委常委、市纪委书记等职务。

现年52岁的李新立（1966.6）是河北望都人，1986年12月入党，1987年7月参加工作，省委党校在职研究生班法学专业毕业，省委党校研究生学历。李新立历任保定市团委副书记，保定市北市区委常委、办公室主任，满城县委常委、县纪委书记，定州市委常委、市纪委书记（正处级）等职务。

2018年2月8日，定州市第八届人民代表大会第三次会议选举李新立为定州市监察委员会主任。

责任编辑：余鹏飞