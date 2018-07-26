原标题：生态环境部督查46个城市黑臭水体整治 21城未达标

中新网北京7月26日电（冷昊阳）26日，生态环境部举办例行新闻发布会，介绍2018年黑臭水体整治环境保护专项行动总体情况。生态环境部介绍，第一批和第二批共对19个省46个城市上报已完成整治的739个黑臭水体进行督查，其中21个城市未达到治理目标。

资料图：在北京市大兴区，曾经的黑臭水体永兴河（新城段）整治完成，建成绵延4公里的永兴河湿地公园。 陈建 摄

生态环境部水环境管理司司长张波介绍，自今年5月起，生态环境部和住建部组织32个督查组，分3个批次，对30个省份70个城市上报已完成整治的993个黑臭水体进行督查，截至目前，已结束现场督查阶段的全部工作，形成了督查城市黑臭水体整治情况通报函和问题清单。

目前，第三批督查的结果仍在分析汇总中，在今日的发布会上，生态环境部介绍了第一批、第二批的督查结果。

张波介绍，第一批和第二批共对19个省46个城市上报已完成整治的739个黑臭水体进行督查，经督查判定57个水体未消除黑臭，占督查总数的7.7%。

此外，督查组通过查阅地方黑臭水体整治方案、核实举报信息以及扩大巡河范围，新发现19个城市的255个未向国家上报的黑臭水体，包括广州、深圳、无锡、扬州等城市。

在发布会上，生态环境部还介绍了督查城市黑臭水体治理目标完成情况。

张波称，根据《水污染防治行动计划》等文件要求，按照2017年底前，直辖市、省会城市、计划单列市建成区黑臭水体消除比例不低于90%、其他城市按本省分配消除比例进行评估，在第一批和第二批被督查的46个城市中，达到治理目标的25个，未达到治理目标的21个。

其中，达到治理目标的城市有合肥、三亚、桂林、长沙、海口、南京、安庆、郴州、重庆、杭州、金华、台州、莆田、厦门、吉安、遂宁、六盘水、天津、福州、成都、北京、保定、玉溪和昭通，宁波无黑臭水体。

记者发现，在上述城市中，合肥、三亚、桂林、重庆、杭州、金华、台州、莆田、厦门、吉安、遂宁、六盘水等12座城市的黑臭水体消除比例为100%。

此外，还有21个城市未达到治理目标，包括了十堰、武汉、上海、南宁、岳阳、芜湖、安庆、无锡、随州、深圳、扬州、广州、东莞、太原、石家庄、赣州、吕梁、南昌、昆明、自贡、安顺和贵阳。

张波介绍，从第一批和第二批督查情况看，黑臭水体治理存在控源截污不到位、垃圾收集运转处理处置措施未有效落实、内源污染未得到有效解决等3个主要问题。

张波称，下一步，生态环境部将印发通报函，将督查发现的问题清单移交地方人民政府，要求限期整改并向社会公开，实行“拉条挂账，逐个销号”方式管理。之后，还将对交办地方的问题整改情况进行核查，并根据核查情况开展约谈和专项督查。（完）

责任编辑：张岩