原标题：IMF和美财政部的结论一致：中国没有操纵货币

IMF首席经济学家莫里斯·奥布斯特费尔德。（新华社）

参考消息网7月26日报道 外媒称，作为对美国总统特朗普指责中国和欧盟操纵货币的回应，国际货币基金组织（IMF）首席经济学家莫里斯·奥布斯特费尔德24日表示，“没有任何证据”表明中国操纵货币。

法国《快报》周刊网站7月24日报道称，在美国消费者新闻与商业频道播出的访谈中，奥布斯特费尔德表示“没有操纵（货币）的证据”。他还透露，美国财政部的一份报告也得出了“相同结论”。

另据美国《华尔街日报》网站7月24日报道，特朗普在参加总统竞选时就曾反复承诺要将中国列为“汇率操纵国”，这个标签有可能让中国成为经济惩罚的对象。但美国财政部已三次拒绝这样做。美国财政部的半年度汇率政策报告将公布这一决定，下一次报告定于10月发布。

报道称，美国财政部还未把任何一个国家和地区列为操纵者，是因为这些国家和地区并不符合其所有三项标准。以下就是这三大标准的内容：

1。一个经济体对美国的贸易顺差必须至少达到200亿美元。

2。该经济体的总的经常项目盈余占其国内生产总值的比例必须至少保持在3%。换句话说，该经济体不仅要与美国有巨大的贸易顺差，而且还要与全世界保持贸易盈余。欧盟和德国很容易就能达到这个门槛。但中国的经常账户盈余一直在缩减。据美国财政部的数据显示，在截至今年4月的12个月里，中国占全球贸易顺差总额的比例仅为1.4%。所以中国没有达到这个门槛。

3。要被列为货币操纵国，一个经济体必须“持续、片面地干预”外汇市场，而欧盟和中国都不符合这一点。

报道称，在过去一年里，中国既没有进行大规模干预，也没有朝着单一的方向发展。

责任编辑：张岩