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农业农村部谈内蒙古病死羊事件:将进一步核实了解

农业农村部谈内蒙古病死羊事件:将进一步核实了解
2018年07月26日 13:08 澎湃新闻
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　　原标题：农业农村部就内蒙古“病死羊”事件答澎湃：将进一步核实了解

资料图：牧民养殖场的病羊。 受访者供图资料图：牧民养殖场的病羊。 受访者供图

　　7月26日（本周四）上午10：30，农业农村部新闻办公室在北京举行新闻发布会。

　　在会上，农业农村部畜牧业司副司长王俊勋回答澎湃新闻（www.thepaper.cn）提问时表示，“你提到的内蒙古病死羊和处理有关情况，我们（畜牧业司）将进一步会同兽医局就有关情况进行核实和了解，包括死羊的一些具体的数据，希望会后再进一步与你进行沟通。”

　　王俊勋称，在病死畜的无害化处理方面，农业农村部已经做了全面的部署和安排，各地严格落实有关法规和政策要求，在机制建设方面取得了积极成效。

责任编辑：张申

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