台“九合一选举”选务人员奇缺:工作繁重待遇下降

原标题：待遇下降工作繁重，台“九合一选举”选务人员严重缺乏

[观察者网 综合报道]今年1月24日，台湾地区将举行地方公职人员选举（“九合一”选举），蓝绿双方都对选举势在必得，造势活动此起彼伏很是热闹。

不过据台湾《联合新闻网》7月26日报道称，“九合一”选举目前正面临严重的选务人员慌。台湾选务人员由公务员和教师充当，他们愤于年金改革待遇下降，又担忧选务工作繁重，参与热情很低。目前岛内各地已经想尽办法到处求人充数，但仍各有两成到七成的缺额。

所谓“九合一”选举，是要在同一天投票选举台湾各地的直辖市长、县市长、直辖市议员、县市议员、乡镇市长、乡镇市民代表、村里长和直辖市山地原住民（少数民族）区民代表及区长。台湾当局估计会有1.5万座投开票站和近20万选务人员投入选举工作。

然而，今年的目前台湾各地选务人员都面临不同程度的短缺，严重的彰化县，需要3500余人却只有1000多人主动报名。台中市需要14000余人，只招募到一半。台南尚好一些，14000余选务人员已经招到8成，仍缺2成。高雄市缺人总数不明，但所有区公所都汇报人员不足。

台湾地方选举的投开票站需要大量的引导和计票人员，而台湾“选罢法”规定投开票站的管理员和监察员要由现任公务员和教师充当。今年由于台湾当局推行“年改”，公教待遇下降，大大影响主动参与意愿。

台湾投开票站开票现场（图片来源：联合新闻网）

高雄市的一位小学教师钟金华此前已经协助过7、8次选务工作，但今年第一次拒绝参加，表示“不善待我们，我们也不想帮忙了”。高雄市教师职业工会理事长郑颖聪表示，今年确实不少教师对参与选务非常消极：“做多了也不讨好”。

教师如此，公务员也一样，一些公务员也表示“心灰意冷”，不想参与选务。苗栗县选委会总干事彭基山指出，多少听说有些公教人员不满年改，影响参与选务工作的议员，过去公务员都认为参与选务是分内应当，现在感觉“当局对我不仁”，情绪上难免有反应。

除了待遇问题以外，本次“九合一”还有“公投绑选举”造成工作压力增大的问题。目前台湾已经有19项“公投”提案进入联署阶段，可能会与“九合一”选举同步进行投票。虽然最终投票的“公投”项目不一定会有这么多，但需要更多的选务人员也是必然。

国民党方面结合选举推动“反空污”、“反核食”、“反深澳燃煤电站”三大“公投”，意图以此直指民进党当局执政失误，改善选情。还有前地区领导人马英九提出了“反妨害司法公投案”，台同性恋权益活动人士提出的“性别平等教育”“保障同性婚姻”等等。

台中市一基层教师表示，今年“九合一”光选票就至少三张，加上“公投”票至少五张，选务工作的负担很大。而且选举要求年满20岁，“公投”却只要18岁，也造成投票流程复杂，工作麻烦。

彭基山就此也表示，目前有好几个“公投”正在联署推动（除了国民党的“三大公投”，还有所谓“东京奥运正名公投”等等），最后有几个进入投票阶段还不知道，如果“公投”很多，“可能开票到12点都开不完”。

2017年的选务人员培训班

虽然“九合一”选举是11月24日举行，但10月就要开始进行选务人员培训，剩下的时间已经不多了。选务人员找不齐，各地方政府都是压力山大，一名高雄区公所职员表示，现在每天四处打电话求人来当选务，“从没这样求爷爷告奶奶过，只差没哭出来了”。

高雄在台湾是个大城市，需要近20000名选务人员。负责找人的各区公所找出了以前选务人员的花名册，向其本人及有公交身份的亲友挨个打电话求助。不止学校，卫生所，清洁队，连台北当局派驻高雄的人员也不放过，甚至把电话打到了其他县市的公教人员家里。

云林县需要9700余选务人员，目前还短缺2000人。县民政处副处长许木山表示，如果到下月统计仍然人数不足，将招募具有投票权的大专生协助选务。

除了求人，还有正面激励。嘉义市选委会人员则透露称，对于选务人员会发给工作津贴并补假一天，如果最终进入投票的“公投”增多，工作津贴也会相应增加。

如果实在凑不齐人怎么办呢？那就只能“抽壮丁”。南投县选委会副总干事黄志聪表示，如果到十月仍然人数不足，将会要求各机关学校按比例出人参加——按照“选罢法”规定，“受洽请之机关职员与学校教职员，均不得拒绝”。

台南市选委会则已经做好了人员不足的准备：如果到最后也没招满人，就把各投开票站的开票工作从两组同时开票改为一组开票，这样的结果就是选举结果会延后一些出来。

责任编辑：余鹏飞