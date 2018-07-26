香港红磡豪宅内发现两名死者 重案组展开调查

原标题：香港红磡一豪宅内发现两名死者 重案组展开调查
中新网7月26日电 据《香港商报》报道，25日，香港红磡漆咸道北一豪宅内发生命案。一名报称自由作家的独居男子，因多日没与家人联络，其母登门查看但无法进门，找来锁匠开门后，发现男事主倒卧大厅，左手有刀伤。此外，还发现一名女子死于房中床上，两人身体均出现尸斑，相信死去至少一日。警方重案组探员已接手调查。
现场消息称，案件中男性死者年龄40岁，据报是自由作家，有刑事案底纪录。女性死者年龄34岁，据报无业，有精神病纪录。据初步调查结果，相信两人为情侣关系。推断男事主死去约一日，女事主约一日至一日半。屋内还检获安眠药，但不知两人是否服用。
据家人表示，男事主独居在红磡漆咸道北一单位，业主是其母亲。据悉，男事主母亲自7月22日起便无法联络到儿子，因此前来寻子。25日下午，母亲抵达后却无人应门，大门遭反锁，因此找来锁匠开门。门开后母亲发现儿子倒卧大厅，房间内另有一名女子，两人均已无反应，大惊下马上报警。据现场消息称，男死者母亲声称不认识女死者。
警员及救护员接报到场，经证实两人已死亡。法医奉召到场进行初步验尸，得悉男事主左手前臂有数处刀伤，女事主身体无明显伤痕，两人均已出现尸斑，两人死因仍有待法医确定。九龙城警区重案组人员展开调查，初步发现案发前房屋门窗均反锁，冷气长开，屋内无打斗及搜掠痕迹，也没有财物损失。
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